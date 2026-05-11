Прошло 18 лет с победы: 'Пчелки' из Грузии вернулись на сцену Евровидения в легендарных образах насекомых. Как они изменились с 2008-го

Грузинская группа Bzikebi, которая в 2008 году победила на Детском Евровидении с песней о "пчелках", через 18 лет вернулась на сцену конкурса. Теперь трио представляет Грузию на Евровидении 2026 в Вене (Австрия) и снова использует свои легендарные желто-черные образы, которые в свое время стали визитной карточкой коллектива.

Для выступления на взрослом Евровидении участники выбрали латексные костюмы в сочетании желтого и черного цветов – отсылку к номеру Bzz..., с которым они выиграли детский конкурс. В то же время в клипе на конкурсную песню On Replay артисты появлялись в образах естественных оттенков, без прямой ассоциации с "пчелками". OBOZ.UA покажет, как участники группы изменились к 18 годам, и что о них известно.

В состав Bzikebi входят Георгий Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили. В 2008 году им было всего по 10 лет. Тогда группу создали специально для участия в Детском Евровидении в Лимассоле на Кипре.

Их песня Bzz... была выполнена на вымышленном языке, который имитировал жужжание пчел. Во время номера дети выступали в блестящих черно-желтых костюмах, а само выступление быстро стало одним из самых известных в истории детского конкурса.

Тогда в финале Bzikebi одержали победу, набрав 154 балла. Они стали первыми представителями Грузии, которые выиграли Детское Евровидение, а также первой группой-победителем за всю историю конкурса.

После победы коллектив выпустил альбом Zabuzei, который стал популярным среди молодежи в Грузии. В 2010 году группа выступила в интервал-акте Детского Евровидения в Минске (Беларусь) вместе с другими победителями предыдущих лет, после чего фактически прекратила деятельность.

С 2009 по 2023 год участники не занимались музыкальной карьерой как группа. Лишь в 2017 году они ненадолго вернулись на сцену во время церемонии открытия Детского Евровидения в Тбилиси (Грузия), а в 2022-м исполнили отрывок своей победной песни на 20-летии конкурса в Ереване (Армения).

Полноценное возвращение Bzikebi состоялось в 2025 году. Тогда группа презентовала новую песню We Don't Sleep и выступила в интервал-акте Детского Евровидения в Тбилиси. После этого среди фанатов конкурса начали активно обсуждать возможное участие трио во взрослом Евровидении.

В январе 2026 года грузинский вещатель официально объявил, что Bzikebi представит страну на 70-м Песенном конкурсе Евровидения в Вене. В этом году группа выступает с песней On Replay.

