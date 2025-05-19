Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: что молодожены прошептали друг другу у алтаря и почему Елизавета II была разочарована поведением внука

Ровно семь лет назад, 19 мая 2018-го, принц Гарри и Меган Маркл официально связали себя узами брака. Пара организовала масштабную свадебную церемонию в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где присутствовали 600 гостей, а еще миллионы зрителей наблюдали за каждым их шагом.

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Все взгляды общественности были прикованы к молодоженам, поэтому, конечно, без внимания не остались даже малейшие мелочи. Так, например, по словам эксперта, который умеет читать по губам, герцог Сассекский невероятно сильно волновался во время церемонии, поэтому обратился к своему брату, принцу Уильяму со словами: "Мои волосы сейчас поседеют". В частности довольно милыми фразами супруги обменялись и у алтаря, пишет Daily Mail.

Принц Гарри прошептал Меган Маркл: "Ты выглядишь потрясающе. Мне повезло", в ответ на что услышал лаконичное: "Спасибо".

А вот после того, как молодожены вышли из часовни Святого Георгия, герцогиня Сассекская решила взять дело в свои руки. Как отметил эксперт по чтению по губам Ларри Вениг, Меган Маркл тихонько сказала любимому: "Хорошо, давай поцелуемся". После этого между ними возник романтический момент.

Однако в то время, как новоиспеченные супруги были очень милы друг с другом, поведение принца Гарри злило королеву Елизавету II. Как говорила двоюродная сестра покойной монархини Элизабет Энсон, Ее Высочество была "неприятно шокирована высокомерным отношением герцога Сассекского до и после свадьбы". Хотя женщина точно и не указала, что именно возмутило Елизавету II, известно, что она откровенно поругала принца Гарри, ведь тот накричал на доверенное лицо королевы, потому что она не смогла удовлетворить внезапное требование Меган Маркл посетить Букингемский дворец вместе со своим парикмахером, чтобы примерить тиару в день свадьбы.

Отношения бабушки и внука значительно ухудшились после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских обязанностей. Элизабет Энсон говорила: считает, что Елизавета II никогда не понимала такое решение принца Гарри. А вот с королевской семьей герцог Сассекский окончательно рассорился в 2023-м после выхода мемуаров "Запасной", где он откровенно раскрыл некоторые тайны Виндзоров и их конфликты.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри познакомились в 2016 году. Между ними довольно быстро разгорелись чувства, поэтому уже через несколько месяцев Кенсингтонский дворец официально подтвердил отношения пары. 27 ноября 2017-го стало известно, что влюбленные обручились. Кстати, тогда же Меган Маркл завершила свою актерскую карьеру. Сейчас они воспитывают двух общих детей принца Арчи и принцессу Лилибет.

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