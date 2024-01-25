Прогуливал уроки и ходил с мокрыми волосами: как школьник-хулиган Владимир Зеленский стал героем для всего мира

Сегодня, 25 января, президент независимого государства и вдохновитель всего мира Владимир Зеленский празднует 46-летие. За свою жизнь уроженец Кривого Рога успел создать популярное шоу "Квартал 95", снять не один юмористический кинопроект, стать лидером украинцев и мужественно выстоять перед лицом извечного врага Украины – Российской Федерации.

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Как и многие выдающиеся фигуры, авторитет он начал завоевывать еще в детстве, развивая в себе такие качества, как коммуникабельность, храбрость, чувство юмора, творчество и другие таланты. OBOZ.UA решил вспомнить, каким ребёнком был Владимир Зеленский.

Первое прозвище, прогулянные уроки и склонность к дракам

Глава государства в школьные годы был активистом. Он играл на фортепиано, развивал актерские навыки, занимался спортом и не пренебрегал обучением, но в то же время считался этаким разбойником.

"Я был очень активным, мне нужно было везде успеть и все узнать. Занимаясь в музыкальной школе по классу фортепиано, часто слыл хулиганом и даже драчуном. В детстве свою правоту обычно доказываешь кулаками, а не посредством переговоров и силы убеждения", – рассказывал Владимир Зеленский в одном из интервью.

Несмотря на интеллигентное происхождение, юный житель Кривого Рога не был принципиальным в вопросах обучения. В его школьной жизни были и плохие оценки – он ничего не понимал в химии – и пропущенные уроки, когда школьник шел на спортивные занятия.

В детские годы Владимир Зеленский получил не слишком креативное прозвище "Зеленый". Позже его стали называть просто "Вованом", но это произошло уже во время сценической карьеры украинца.

Модные образы, мокрые волосы и женское внимание

По словам соучредителя "Квартала 95", в школе он придерживался определенного стиля, на который его с друзьями вдохновила группа The Beatles.

"Нас было видно издалека: белые рубашки, галстуки в горошек, "наглаженные" штаны, немного расклешенные, подтяжки, пиджак в клетку, и обязательный атрибут – прическа! Длинные волосы под каре, зачесанные назад с невероятным количеством геля", – вспоминал Владимир Зеленский.

Мало кто знает, но волосы президента с рождения немного вьются, что не вписывалось в стиль школьника. Чтобы как-то бороться с этим, он зачесывал пряди водой, поэтому часто ходил с мокрой головой.

Рок-н-ролльный образ в сочетании с харизмой сводили с ума многих девушек, окружавших талантливого украинца. А он лишь подогревал внимание к себе, ухаживая сразу за несколькими одноклассницами одновременно.

"В школе я был очень романтичной натурой. Мне могли нравиться несколько одноклассниц одновременно. Честно признаться, женским вниманием никогда не был обделен, поэтому и слыл неким "мачо". Пока не встретил Елену – свою будущую жену", – рассказывал действующий президент Украины.

Владимир Зеленский сейчас

В конце концов, почти каждое из его детских увлечений пригодилось лидеру украинцев.

Например, актерские способности принесли всеукраинскую славу, благодаря которой ему удалось стать президентом. Твердость характера, которую криворожанин закалял разборками и драками, можно заметить в его готовности лично выйти на ринг со всеми, кто угрожает Украине.

Преданность президента своему стилю весь мир имел возможность наблюдать во время его многочисленных командировок, где Владимир Зеленский отказывался от костюмов в пользу милитари, чтобы показать, что война продолжается.

Спорт также сыграл свою роль в становлении личности лидера украинцев. Он занимался в зале до полномасштабной войны, вызывая восхищение мира и украинцев, а в последние годы тренировки стали для Владимира Зеленского способом отдохнуть и расслабиться.

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