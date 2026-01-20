Продвигал украинский мир в Москве: от тяжелой болезни умер основатель издательства 'Наш Формат'

Во вторник утром, 20 января, умер Владислав Кириченко – основатель издательства "Наш Формат" и общественной организации "Реформация". Ему было 57 лет.

Причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь. Трагическую новость сообщила команда издательства в социальных сетях.

"Это невыразимая потеря для всей команды издательства, семьи, друзей, близких и для страны в целом. Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины", – сообщили в "Нашем Формате".

Там также выразили соболезнования семье и жене Ольге Смазаловой и отметили, что о дате и месте прощания с Владиславом Кириченко сообщат позже.

Владислав Кириченко родился в Горловке. По образованию – биолог: в 1992 году окончил биологический факультет МГУ им. Ломоносова, позже получил степень МВА в Высшей школе экономики в Москве. В 1990-х занимался бизнесом в России, в частности основал биотехнологическую компанию, которая стала одним из лидеров российского рынка лабораторного оборудования.

С начала 2000-х Кириченко работал в Украине, совмещая предпринимательскую деятельность с общественной. В 2006 году он выкупил аудиоиздательство "Книга вслух" и переименовал его в "Наш Формат". За несколько лет было выпущено около 200 украинских аудиокниг, а впоследствии "Наш Формат" превратился в одного из ведущих украинских издателей нонфикшн и научно-популярной литературы.

Отдельное направление деятельности Кириченко было связано с общественными и благотворительными инициативами. Он финансировал украинскую воскресную школу в Москве, поддерживал украинские фестивали, а также был главой ОО "Реформация". С 2020 года организация передала военным более 50 тысяч экземпляров книг, напечатала десятки тысяч уставов и пособий для ВСУ и реализовала просветительские проекты "Військо читає" и "Бібліотека Сержанта".

В 2022 году Владислав Кириченко был отмечен почетным нагрудным знаком "Стальной крест" – знаком отличия главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Даже во время продолжительной болезни он продолжал работать и участвовать в развитии проектов, которые считал делом своей жизни: в последние годы жизни решил вернуться к любимому занятию – биотехнологии – и устроил маленькую биолабораторию, о чем рассказывал в соцсетях.

"Кириченко не издатель, ему комфортно и успешно в другой сфере, а эта красота – элемент сложной экосистемы из кучи приборов, пластмасок и реагентов, над которой я работаю уже два года с привлечением трех украинских и трех европейских компаний. Думаю, на крупнейшей профильной выставке в Чикаго мы наведем шороху", – писал он в Facebook.

