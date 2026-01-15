Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко Светлана Билоножко призналась, что даже через два года после потери чувствует незримое присутствие мужа в своей жизни. По ее словам, Виталий будто постоянно рядом – подает знаки и помогает ей принимать важные решения.

Об этом Светлана Билоножко рассказала в интервью OBOZ.UA. Она отметила, что муж не снится ей, однако его присутствие она чувствует значительно глубже.

"В день памяти Виталия мы идем на кладбище – это обязательно, – рассказывает Светлана Билоножко. – И каждый раз замечаю странную вещь: 9 января почти всегда очень тяжелый день – и по ощущениям, и по погоде. Сильный мороз, холод пронизывает все вокруг. Но в то же время светит солнце – такое ясное, будто Виталик улыбается с небес".

На вопрос, видит ли она мужа во сне, Светлана Билоножко ответила, что убеждена: если умерший человек снится – это может означать внутреннюю ошибку или неправильный путь: "Говорят, что если человек снится, то где-то в жизни ты делаешь что-то неправильно. А я делаю все правильно. Не просто уверена – я это утверждаю. И для тех, кто сомневается, могу заверить: делаю все правильно. Именно поэтому он мне не снится. Я почти все время нахожусь в тех уголках дома, которые были для него близкими. Есть кресло, в котором он любил сидеть. Именно туда приношу все свои награды, которыми меня отмечают военные. Складываю все на его кресло и говорю: "Виталик, это твоя заслуга".

По словам вдовы артиста, ярче всего присутствие мужа она ощущает в моменты сомнений. Когда не знает, как правильно поступить, решение приходит неожиданно – и каждый раз оказывается правильным. "Я делаю шаг — и все складывается. И тогда возникает ощущение, будто кто-то помог. Словно кто-то говорит: "Света, сделай вот так". В гостиной ее дома стоит портрет Виталия Билоножко. Проходя мимо него, Светлана часто обращается к мужчине мысленно: "Он улыбается своей теплой улыбкой. Я прохожу мимо него и говорю: "Виталик, наверное, это ты мне помог". Или это мое желание так чувствовать? Действительно ли мне помогает? Не знаю... Но это ощущение у меня абсолютно четкое: он со мной, подсказывает. Я постоянно с ним разговариваю мысленно. Все время. У меня нет момента, когда бы не вспомнила его, не посмотрела на него. Он вокруг меня – здесь, там, везде".

