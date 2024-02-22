Продолжение сериала 'Поймать Кайдаша' не будет: Бакланов поставил точку и назвал причину

Украинский актер театра и кино Григорий Бакланов рассказал, что продолжения сериала "Поймать Кайдаша" не будет, и объяснил причину такого решения. В современной адаптации произведения Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" артист сыграл Лаврина.

Первый сезон сериала, состоящий из 12 серий, заканчивается тем, что персонаж Бакланова идет добровольцем на войну. Несмотря на ожидания поклонников, сценарист и продюсер "Кайдашей" Наталья Ворожбит неоднократно заявляла, что не будет продолжения картины. В интервью ТиКиїв актер еще раз подтвердил ее слова.

Впервые "Поймать Кайдаша" вышел на экраны в 2020 году и моментально завоевал сердца украинцев. Знакомые всем персонажи Нечуя-Левицкого переместились в начало 2000-х, отразив обыденность украинской семьи тех лет.

И хотя 12-я серия закончилась открытым финалом, фанаты упорно просили второй сезон. Однако Григорий Бакланов считает, что не стоит делать сиквел – следует оставить "историю как она есть". По словам актера, продолжение могло быть сразу после выхода первого сезона, а сейчас в этом нет смысла.

"Сейчас эта полочка уже достаточно заполнена своими 12 сериями, и не надо пытаться набивать ее дальше. Сегодня в нашей стране совсем другие герои", – объяснил он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как полномасштабное вторжение изменило жизнь Григория Бакланова: о переходе на украинский язык, гонорарах во время войны и переезде к родителям жены. Детальнее – читайте в эксклюзивном интервью.

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