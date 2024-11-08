Продавала цветы и имеет 'тайного бойфренда': что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Сегодня, 8 ноября, свое 21-летие празднует леди Луиза Уинздор – младшая внучка королевы Елизаветы II, дочь герцога и герцогини Эдинбургских Эдварда и Софи. Ее называют "секретным оружием" королевской семьи благодаря естественной уравновешенности в сочетании с приземленным характером и сходством на свою покойную бабушку, но без внимания публики Луиза Виндзор – такая же обычная студентка, как и все остальные.

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Именинницу, которую когда-то окрестили "расцветающей английской розой", поздравили король Чарльз и королева Камилла. Супруги опубликовали фото девушки в карете на Королевском Виндзорском конном шоу. Луиза выглядела радостной, сияя перед камерой в бежевой шляпке и куртке в тон. К приветствию также присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон, пожелавшие леди Уинздор счастливого дня рождения.

Появление на свет

Луиза Уинздор родилась недоношенной 8 ноября 2003 года. Ее мать, на тот момент еще графиню Софи, пришлось госпитализировать за месяц до родов из-за сильного кровотечения, вызванного разрывом плаценты. В то время, когда королевская семья приветствовала малышку с появлением на свет, она занимала 8 место в очереди на престол. Сейчас Луиза находится на 16-й строчке к короне.

Девочка родилась эзотропией – формой косоглазия, однако в 3-летнем возрасте она перенесла операцию. Хирургическое вмешательство оказалось безрезультатным и уже в 2013 году, когда ей было 10 лет, Луиза прошла лечение, гарантировавшее желаемый эффект.

Школа и студенческие годы

Юная леди ходила в школу Святого Георгия в Виндзорском замке. Уже в 9 классе Луиза Уинздор перешла в школу Святой Марии в Аскоте. Там девушка овладевала английским, историей, а также изучала политику и драму, в качестве основных предметов.

Осенью 2022 года внучка Елизаветы II стала студенткой шотландского Университета Сент-Эндрюс, где когда-то учились Уильям и Кейт. Луиза выбрала специализацию "английский язык". Сейчас она учится на 3 курсе и активно участвует в жизни учебного заведения. На снимках, сделанных во время сбора средств для университетского драматического кружка в начале этого года, наследница престола развлекается с друзьями, демонстрирует свои движения на танцплощадке и делает селфи со своим парнем, о котором ходят слухи, пишет Daily Mail.

Что известно об отношениях леди Луизы

Избранник девушки, с которым она уже около двух лет, зовут Феликс да Силва-Клемп – он сын адвоката. Сообщается, что юноша, которого назвали "тайным бойфрендом", даже приезжал в имение Сандрингем в Норфолке, чтобы увидеть Луизу на ее соревнованиях по управлению конными каретами в июне, где она получила серебряную медаль.

Пара может даже пойти по пути Уильяма и Кейт, которые также познакомились, когда были студентами Сент-Эндрюса, и Феликс уже, кажется, чувствует себя непринужденно в семье. Он, похоже, хорошо ладит с родителями леди Луизы, а во время разговора с герцогиней Эдинбургской сиял от удовольствия.

Работа в садовом центре

В 2022 году Луиза провела лето, работая в садовом центре, прежде чем поступить в высшее учебное заведение. Говорят, что она помогала на кассе, приветствовала покупателей, обрезала и сажала растения в горшки – за 6,63 фунта стерлингов в час (около 350 гривен). Один из клиентов отметил: "Она действительно скромная и милая молодая женщина, вежливая и внимательная к клиентам. Похоже, она любит свою работу. Никогда не подумал бы, что внучка королевы может работать за кассой". Другой добавил: "Персонал, кажется, обожал ее. Не каждый день покупаешь бегонии у королевской особы".

Почему именинница не имеет титула принцессы

Несмотря на то, что после своего рождения, Луиза автоматически стала принцессой благодаря патентной грамоте 1917 года, сейчас у нее нет титула. Ранее в документе было указано, что все дети сыновей королевы или короля получают титул "принца или принцессы", а также "Королевского Высочества". Однако в 1999 году, незадолго после женитьбы Софи и Эдварда, Елизавета II объявила, что их наследники станут детьми графа.

Когда девушке исполнилось 18 лет, у нее было полное право сохранить королевский титул. Однако Луиза отказалась от его использования, ведь хочет избегать публичной жизни, которой обязывает корона.

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