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Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
4 минуты
1,6 т.
Продавала цветы и имеет 'тайного бойфренда': что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Сегодня, 8 ноября, свое 21-летие празднует леди Луиза Уинздор – младшая внучка королевы Елизаветы II, дочь герцога и герцогини Эдинбургских Эдварда и Софи. Ее называют "секретным оружием" королевской семьи благодаря естественной уравновешенности в сочетании с приземленным характером и сходством на свою покойную бабушку, но без внимания публики Луиза Виндзор – такая же обычная студентка, как и все остальные.

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Именинницу, которую когда-то окрестили "расцветающей английской розой", поздравили король Чарльз и королева Камилла. Супруги опубликовали фото девушки в карете на Королевском Виндзорском конном шоу. Луиза выглядела радостной, сияя перед камерой в бежевой шляпке и куртке в тон. К приветствию также присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон, пожелавшие леди Уинздор счастливого дня рождения.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Появление на свет

Луиза Уинздор родилась недоношенной 8 ноября 2003 года. Ее мать, на тот момент еще графиню Софи, пришлось госпитализировать за месяц до родов из-за сильного кровотечения, вызванного разрывом плаценты. В то время, когда королевская семья приветствовала малышку с появлением на свет, она занимала 8 место в очереди на престол. Сейчас Луиза находится на 16-й строчке к короне.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Девочка родилась эзотропией – формой косоглазия, однако в 3-летнем возрасте она перенесла операцию. Хирургическое вмешательство оказалось безрезультатным и уже в 2013 году, когда ей было 10 лет, Луиза прошла лечение, гарантировавшее желаемый эффект.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Школа и студенческие годы

Юная леди ходила в школу Святого Георгия в Виндзорском замке. Уже в 9 классе Луиза Уинздор перешла в школу Святой Марии в Аскоте. Там девушка овладевала английским, историей, а также изучала политику и драму, в качестве основных предметов.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Осенью 2022 года внучка Елизаветы II стала студенткой шотландского Университета Сент-Эндрюс, где когда-то учились Уильям и Кейт. Луиза выбрала специализацию "английский язык". Сейчас она учится на 3 курсе и активно участвует в жизни учебного заведения. На снимках, сделанных во время сбора средств для университетского драматического кружка в начале этого года, наследница престола развлекается с друзьями, демонстрирует свои движения на танцплощадке и делает селфи со своим парнем, о котором ходят слухи, пишет Daily Mail.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Что известно об отношениях леди Луизы

Избранник девушки, с которым она уже около двух лет, зовут Феликс да Силва-Клемп – он сын адвоката. Сообщается, что юноша, которого назвали "тайным бойфрендом", даже приезжал в имение Сандрингем в Норфолке, чтобы увидеть Луизу на ее соревнованиях по управлению конными каретами в июне, где она получила серебряную медаль.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Пара может даже пойти по пути Уильяма и Кейт, которые также познакомились, когда были студентами Сент-Эндрюса, и Феликс уже, кажется, чувствует себя непринужденно в семье. Он, похоже, хорошо ладит с родителями леди Луизы, а во время разговора с герцогиней Эдинбургской сиял от удовольствия.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Работа в садовом центре

В 2022 году Луиза провела лето, работая в садовом центре, прежде чем поступить в высшее учебное заведение. Говорят, что она помогала на кассе, приветствовала покупателей, обрезала и сажала растения в горшки – за 6,63 фунта стерлингов в час (около 350 гривен). Один из клиентов отметил: "Она действительно скромная и милая молодая женщина, вежливая и внимательная к клиентам. Похоже, она любит свою работу. Никогда не подумал бы, что внучка королевы может работать за кассой". Другой добавил: "Персонал, кажется, обожал ее. Не каждый день покупаешь бегонии у королевской особы".

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Почему именинница не имеет титула принцессы

Несмотря на то, что после своего рождения, Луиза автоматически стала принцессой благодаря патентной грамоте 1917 года, сейчас у нее нет титула. Ранее в документе было указано, что все дети сыновей королевы или короля получают титул "принца или принцессы", а также "Королевского Высочества". Однако в 1999 году, незадолго после женитьбы Софи и Эдварда, Елизавета II объявила, что их наследники станут детьми графа.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Когда девушке исполнилось 18 лет, у нее было полное право сохранить королевский титул. Однако Луиза отказалась от его использования, ведь хочет избегать публичной жизни, которой обязывает корона.

Продавала цветы и имеет "тайного бойфренда": что известно о младшей внучке Елизаветы II, отказавшейся от титула принцессы

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику. Подробности – в нашем материале.

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