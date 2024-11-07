Принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику

Британский принц Уильям обнадежил новостями о самочувствии супруги Кейт Миддлтон, которая борется с раком с начала 2024 года. Он показал, что принцесса "хорошо справляется" с болезнью.

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Принц пообщался с прессой в среду, 6 ноября, вручая премию Earthshot Prize в Кейптауне, Южная Африка, пишет People. Журналисты не могли не спросить Уильяма о состоянии Кейт Миддлтон, которая почти не появляется на публике.

"Она чувствует себя очень хорошо и сегодня вечером будет смотреть церемонию и ободрять меня. Весь год она прекрасно со всем справлялась, и я знаю, что она очень захочет увидеть церемонию сегодня вечером", – рассказал он.

Принц Уильям заверил, что в последнее время принцесса отлично справляется с болезнью. Хотя она почти не выполняет своих королевских обязанностей, но занимается домашними делами, например ухаживает за тремя несовершеннолетними детьми.

"Она была удивительной весь этот год. Я знаю, что она будет очень хотеть, чтобы сегодняшний вечер был успешным", – добавил принц.

В частности, журналисты заметили на его руке браслет дружбы с концерта Тейлор Свифт, который подарила дочь Шарлотта. Девочка это сделала, чтобы папа помнил о своем доме, пока он находится на краю другого континента.

"Это реликвия с концерта Тейлор Свифт, к которому моя дочь решила создать браслет. Она дала его мне, когда я пришел. Поэтому я пообещал, что буду носить его и стараться не потерять, пока я здесь", – сказал принц Уильям.

Напомним, Кейт Миддлтон почти полностью исчезла из публичного пространства после Рождества. В Кенсингтонском дворце сообщили, что Ее Высочество должно перенести операцию на брюшной полости, поэтому отстранилась от работы. Однако 22 марта принцесса Уэльская вышла в сеть и официально заявила, что ей диагностировали рак. Она также сообщила, что должно пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Уже в июне она сообщала, что в течение лета надеется частично вернуться к своим обязанностям вне дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что в последний раз принцесса появлялась на публике в октябре. Она вместе с мужем посетила Саутпорт, чтобы поддержать граждан после трагического нападения несовершеннолетнего с ножом на детей из летнего клуба.

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