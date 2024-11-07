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Принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
4,8 т.
Принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику

Британский принц Уильям обнадежил новостями о самочувствии супруги Кейт Миддлтон, которая борется с раком с начала 2024 года. Он показал, что принцесса "хорошо справляется" с болезнью. 

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Принц пообщался с прессой в среду, 6 ноября, вручая премию Earthshot Prize в Кейптауне, Южная Африка, пишет People. Журналисты не могли не спросить Уильяма о состоянии Кейт Миддлтон, которая почти не появляется на публике.

"Она чувствует себя очень хорошо и сегодня вечером будет смотреть церемонию и ободрять меня. Весь год она прекрасно со всем справлялась, и я знаю, что она очень захочет увидеть церемонию сегодня вечером", – рассказал он.

Принц Уильям заверил, что в последнее время принцесса отлично справляется с болезнью. Хотя она почти не выполняет своих королевских обязанностей, но занимается домашними делами, например ухаживает за тремя несовершеннолетними детьми.

Принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику

"Она была удивительной весь этот год. Я знаю, что она будет очень хотеть, чтобы сегодняшний вечер был успешным", – добавил принц.

В частности, журналисты заметили на его руке браслет дружбы с концерта Тейлор Свифт, который подарила дочь Шарлотта. Девочка это сделала, чтобы папа помнил о своем доме, пока он находится на краю другого континента.

Принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику

"Это реликвия с концерта Тейлор Свифт, к которому моя дочь решила создать браслет. Она дала его мне, когда я пришел. Поэтому я пообещал, что буду носить его и стараться не потерять, пока я здесь", – сказал принц Уильям.

Напомним, Кейт Миддлтон почти полностью исчезла из публичного пространства после Рождества. В Кенсингтонском дворце сообщили, что Ее Высочество должно перенести операцию на брюшной полости, поэтому отстранилась от работы. Однако 22 марта принцесса Уэльская вышла в сеть и официально заявила, что ей диагностировали рак. Она также сообщила, что должно пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Уже в июне она сообщала, что в течение лета надеется частично вернуться к своим обязанностям вне дома.

Принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику

Ранее OBOZ.UA писал, что в последний раз принцесса появлялась на публике в октябре. Она вместе с мужем посетила Саутпорт, чтобы поддержать граждан после трагического нападения несовершеннолетнего с ножом на детей из летнего клуба.

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