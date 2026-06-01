После обещаний оставить Билык в прошлом: Дмитрий Коляденко выступил с бывшей на одной сцене и поставил точку в раздоре

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко неожиданно порадовал поклонников новостью о примирении с бывшей возлюбленной-певицей Ириной Билык. Он выступил с ней на одной сцене и показал свои теплые отношения с коллегой.

Артист опубликовал в своем Instagram видео и лаконично подписал его: "Наконец-то! Мир!" В конце выступления Коляденко даже поднял певицу на руки.

Вероятно, артисты выступали на праздновании крещения сына певицы Алины Гросу – Марка-Габриэля. После церковного таинства Гросу организовала празднование, на котором для гостей также выступил певец Дмитрий Волканов. Известно, что Ирина Билык стала крестной мамой мальчика.

Под видео Коляденко сразу появились десятки комментариев от поклонников. Одна из подписчиц написала: "Ну наконец-то! Заждалась вашего примирения. Обожаю обоих. Вы созданы быть вместе!", на что шоумен ответил: "Я сам ждал этого 1,5 года".

Стоит отметить, что в мае 2024 года Коляденко рассказывал, что больше не общается с Ириной Билык. Тогда он уверял, что их пути окончательно разошлись.

"Мне не понравилось, как она вела себя со мной. Я сказал: все, ставим точку! А потом мы помирились. А потом мне опять что-то не понравилось. – признался он. – Ты не подружка Ирине Билык... У меня не идет личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билык. Надо ставить точку".

Как писал OBOZ.UA, уже летом 2024 года поклонники заподозрили, что между знаменитостями снова наладились отношения. Тогда Билык опубликовала фото с экс-возлюбленным в ресторане.

