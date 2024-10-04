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Ирина Билык помирилась с Дмитрием Коляденко: он обещал оставить бывшую в прошлом

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
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Ирина Билык помирилась с Дмитрием Коляденко: он обещал оставить бывшую в прошлом

Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время засветилась в компании экс-любимого – шоумена Дмитрия Коляденко. Артистка опубликовала снимок с хореографом. На фото Коляденко держал в руках две тарелки с едой посреди ресторана.

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"Рыба или мясо?" – спросила Билык у подписчиков в Instagram, на что шоумен ответил в комментариях: "Ирина! Тебе было вкусно?" Поклонники певицы были удивлены воссоединению звездной пары.

Ирина Билык помирилась с Дмитрием Коляденко: он обещал оставить бывшую в прошлом

Пользователи даже заподозрили знаменитостей в романе, а некоторые упрекнули Коляденко, который уверял – с Ириной больше не общается и оставил ее в прошлом:

  • "Крутая вы пара, Ирина и Дмитрий".
  • "Вы снова вместе? Коляденко говорил, что больше никогда".
  • "Хорошие качели у вас".
  • "О, Ира, уже помирилась с Димой".
  • "Наконец-то Дима на странице вашей".
Ирина Билык помирилась с Дмитрием Коляденко: он обещал оставить бывшую в прошлом

Напомним, в интервью Славе Демину в конце мая 2024 года Коляденко признался, что уже не общается с бывшей возлюбленной Ириной Билык. По словам шоумена, ему не понравилось поведение исполнительницы по поводу их сотрудничества – певица поехала в тур по городам Украины с молодым артистом, несмотря на договоренность с Дмитрием. Тогда хореограф заверил, что их с Билык пути окончательно разошлись. Подробности – в нашем материале.

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