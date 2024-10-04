Ирина Билык помирилась с Дмитрием Коляденко: он обещал оставить бывшую в прошлом
Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время засветилась в компании экс-любимого – шоумена Дмитрия Коляденко. Артистка опубликовала снимок с хореографом. На фото Коляденко держал в руках две тарелки с едой посреди ресторана.
"Рыба или мясо?" – спросила Билык у подписчиков в Instagram, на что шоумен ответил в комментариях: "Ирина! Тебе было вкусно?" Поклонники певицы были удивлены воссоединению звездной пары.
Пользователи даже заподозрили знаменитостей в романе, а некоторые упрекнули Коляденко, который уверял – с Ириной больше не общается и оставил ее в прошлом:
- "Крутая вы пара, Ирина и Дмитрий".
- "Вы снова вместе? Коляденко говорил, что больше никогда".
- "Хорошие качели у вас".
- "О, Ира, уже помирилась с Димой".
- "Наконец-то Дима на странице вашей".
Напомним, в интервью Славе Демину в конце мая 2024 года Коляденко признался, что уже не общается с бывшей возлюбленной Ириной Билык. По словам шоумена, ему не понравилось поведение исполнительницы по поводу их сотрудничества – певица поехала в тур по городам Украины с молодым артистом, несмотря на договоренность с Дмитрием. Тогда хореограф заверил, что их с Билык пути окончательно разошлись. Подробности – в нашем материале.
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