Принцесса Беатрис преждевременно родила дочь, которую назвали в честь древнегреческой богини. Первое фото

Племянница короля Великобритании Чарльза III – принцесса Беатрис – и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями. 22 января на свет появилась их общая дочь, которую назвали в честь древнегреческой богини – Афиной Элизабет Роуз.

Видео дня

Радостную новость сообщили на официальном сайте королевской семьи. Несмотря на то, что Ее Высочество родила девочку преждевременно, поскольку роды должны были состояться в начале весны, новоиспеченная мама и младенец чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что Афина Элизабет Роуз Мапелли Моцци появилась на свет в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне в 12:57. Вес младенца составлял 4 фунта и 5 унций (чуть больше 2 килограммов).

"На прошлой неделе в нашей жизни появилась крохотка Афина. Она маленькая и абсолютно совершенная. Мы все (включая Вольфи и Сиену) восхищаемся ею. Наши сердца переполнены любовью к тебе, крошка Афина", – написал в своих соцсетях новоиспеченный отец.

Отношения между принцессой Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци начались в 2018 году. Их роман развивался довольно быстро, так что уже в 2019-м пара обручилась. Публичная церемония бракосочетания влюбленных состоялась 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре.

Первая общая дочь у принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци родилась в 2021-м, а до этого они вместе уже воспитывали сына мужа от первого брака – Кристофера Вольфи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые стал отцом и обручился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!