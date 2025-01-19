Звезда 'Ведьмака' впервые стал отцом и обручился: что известно об избраннице Генри Кавилла

Звезда "Ведьмака" и "Супермена" Генри Кавилл впервые стал отцом и после рождения ребенка обручился с девушкой-продюсером Натальи Вискузо. С избранницей он в отношениях уже 3 года, но только недавно сделал ей предложение.

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Хотя пол и дату рождения первенца пара не раскрывает, однако уже показался на людях с ребенком в коляске. Daily Mail отмечает, что на безымянном пальце у продюсера красовалось большое кольцо.

Молодые родители наслаждались теплой погодой в Австралии. Оба были легко одеты, а Вискузо носила широкое бохо-платье.

Еще в апреле 2024 года пара впервые объявила, что ждет первенца. Однако они все еще держат все детали в тайне. Ранее Натали Вискузо рассказывала, что рождение ребенка станет для него "новым этапом жизни".

Сейчас молодые родители живут в Австралии из-за участия Генри Кавилла в съемках фильма "Вольтрон". Однако их жилье находится в Калифорнии, США.

Натали Вискузо известна своей ролью в сериале "Мои супер-сладкие 16", где она снималась в подростковом возрасте. В настоящее время она работает телевизионным менеджером и продюсером.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница "Холостяка 13" Инна Белень честно призналась, сколько детей планирует родить от Александра "Терена".

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