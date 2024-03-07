Принцесса Анна надела на публичное мероприятие в Дубае платье, которое носила почти 50 лет назад. Фото тогда и сейчас

Британская принцесса Анна, дочь ныне покойной Елизаветы II, прибыла в Дубай, где посетила запланированное мероприятие в платье, которое уже видели на ней почти 50 лет назад. Голубой наряд, в котором британка сияла в 26 лет, подчеркнула ее красоту и сейчас.

Принцесса Анна отправилась в Объединенные Арабские Эмираты как президент Миссии для моряков, пишет журнал Hello. До этого 73-летняя представительница британской королевской семьи побывала на Шри-Ланке.

В Дубае принцесса Анна остановилась в отеле Queen Elizabeth 2. Папарацци застали ее на улице в плиссированном платье аквамаринового цвета, украшенном воротником и пуговицами. Сверху она накинула блейзер такого же оттенка.

Принцесса дополнила образ кремовым клатчем и уложила волосы в свой фирменный пучок. Как пишут СМИ, в этом же платье ее видели 46 лет назад, когда в 1978 году 26-летняя принцесса одела его во время государственного визита президента Ботсваны в Лондон.

Примечательно, что в 2023 году дочь Елизаветы II также выходила в свет в этом платье.

Ранее OBOZ.UA писал, что уже 40 лет принцесса Анна не меняет свой фирменный стиль. Однако до этого она поражала подданных длинной шевелюрой и яркими нарядами, за что ее назвали "рапунцель".

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