Королевская Рапунцель. 8 фото принцессы Анны, которые заставят вас рассматривать ее удивительные волосы

Британская принцесса Анна, дочь Елизаветы II, известна своей собранной "балетной" прической. Фирменный стиль королевской особы стал синонимом ее безошибочно элегантной эстетики, которая оставалась неизменной в течение 40 лет.

Однако к 80-м годам прошлого века принцесса напоминала настоящую Рапунцель благодаря своим длинным роскошным прядям, пишет Hello Magazine. В молодые годы она любила демонстрировать свои волосы по пояс.

Глянцевые локоны принцессы Анны, 1968 год

Принцесса распустила волосы, чтобы посетить Horse Of The Year Show на Уэмбли в 1968 году, соединив полусобранную прическу с модной мини-юбкой.

Элегантные пряди и бальное платье, 1969 год

На шикарном вечере в Claridge принцесса уложила свои каштановые волосы в упругие кудри.

Пляжные волны, 1970 год

Королевское лицо распустило свои густые волнистые волосы, когда она присоединилась к своему отцу, принцу Филиппу, в путешествии на борту Yeoman XVI.

Беззаботные локоны, 1971 год

70-е оказались для принцессы Анны эпохой безмятежности, поскольку она часто позволяла распущенным прядям свободно спадать на ее лицо.

Роскошный объем, 1971 год

Королевская особа, задающая тренды, была одной из первых, кто дебютировал с невероятно объемными локонами.

Волосы медового месяца, 1973 год

К середине 70-х годов принцесса Анна полюбила собранные прически. Однако время от времени она распускала свои естественные волосы, как на этой фотографии с ее медового месяца.

Конский хвост принцессы Анны, 1975 год

Всегда практичная принцесса Анна явно имеет привязанность к собранным волосам. В середине 70-х королевскую особу часто можно было увидеть с низким хвостиком.

Принцесса Рапунцель, 1982 год

В далеком 1982 году 33-летняя Анна сделала элегантную укладку. В то время как верхушка ее волос была собрана шпильками в обычный объемный пучок, сзади развивались ее длинные пряди.

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