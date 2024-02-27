Принц Уильям в последнюю минуту отказался от участия в важном мероприятии из-за 'личного': в СМИ поползли слухи о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Принц Уильям сегодня должен был участвовать в панихиде за покойным королем Греции Константином, который был его крестным отцом. Впрочем, в последнюю минуту главный наследник на британский престол сообщил, что не сможет присутствовать на службе из-за "личных обстоятельств". Это сразу же дало толчок слухам об ухудшении состояния здоровья Кейт Миддлтон, которая до сих пор восстанавливается после операции не брюшной полости.

В СМИ предположили, что Уильям отменил свои планы, чтобы быть с женой. Впрочем, Кенсингтонский дворец эти слухи опроверг, пишет The Sun.

Так, источники из королевской семьи заверили, что 42-летняя Кейт Миддлтон "чувствует себя хорошо".

Принц Уэльский извинился перед греческой королевской семьей за свое отсутствие. Известно, что он должен был выступить с речью на службе, а именно зачитать Откровение 21:1-7 – популярное чтение на похоронах, которое начинается словами "И увидел я новое небо и новую землю".

Король Чарльз III также отсутствовал, поскольку продолжает лечение от рака. А вот старшим членом королевской семьи, который присутствовал на службе, стала королева-консорт Камилла. К ней также присоединился младший брат Чарльза принц Эндрю. Он пешком вел членов королевской семьи на службу в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке.

Что касается принца Уильяма, то последний раз он появлялся на публике 18 февраля, когда посещал церемонию награждения премии BAFTA в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Наследник на британский престол является президентом EE British Academy Film Awards с 2010 года, поэтому регулярно появляется на красной дорожке престижной премии. Ранее компанию ему составляла и принцесса Уэльская, однако в этот раз она, по-видимому, наблюдала за событием из дворца в онлайн формате. В последний раз Кэтрин выходила на публику еще на Рождество в Сандрингеме.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители британской королевской семьи тогда сообщали, что 42-летняя Уэльская принцесса пробудет в медицинском учреждении около двух недель.

Известно, что после выписки принцесса Уэльская будет "работать с постели", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить.

Как писал OBOZ.UA, 10 февраля стало известно, что Кейт Миддлтон идет на поправку и уже может выходить из дома. На днях она составила компанию мужу-принцу Уильяму и их трем детям во время отдыха в имении Сандрингем в Норфолке.

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