Принц Уильям впервые с 2017 года посетил церемонию BAFTA без Кейт Миддлтон. Фото

В ночь с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне состоялась церемония награждения премии BAFTA, которую посетил и принц Уильям. Наследник на британский престол является президентом EE British Academy Film Awards с 2010 года, поэтому регулярно появляется на красной дорожке престижной премии. С 2017-го к нему присоединилась и жена Кейт Миддлтон, однако в этот раз принцесса Уэльская наблюдала за событием из дворца, ведь еще проходит реабилитацию после операции на брюшной полости.

Как известно, принцесса Уэльская не будет появляться на публике вплоть до Пасхи, и пока Уильям посещает подобные мероприятия в гордом одиночестве. Правда, назвать сына короля Чарльза ІІІ одиноким не получится. На церемонии ему составили компанию всемирно известные звезды, в том числе актриса Кейт Бланшетт и бывший футболист Дэвид Бекхэм. OBOZ.UA собрал соответствующие снимки.

На красной дорожке 41-летний принц появился в своем уже фирменном бархатном пиджаке темно-синего оттенка. Под низ он надел белую рубашку и галстук-бабочку. Образ, также состоявший из черных брюк и туфель, дополняли часы Omega Seamaster Quartz с корпусом и браслетом из стали. Сообщалось, что аксессуар ему подарила покойная мать – леди Диана.

Встретившись с организаторами и журналистами, Уильям с сожалением сообщил: "Мне жаль, что Кэтрин не здесь, она действительно любит BAFTA".

Принц также честно признался, что не смотрел большинство номинированных фильмов, хотя в предыдущие годы более ответственно подходил к этому вопросу. Впрочем, наследник на престол подчеркнул, что сейчас много хлопот, и у него "другие мысли".

Так, для журналистов и фанатов стало шоком, что Уильям до сих пор не видел нашумевшего блокбастера "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Впрочем, принц отметил, что обязательно исправит ситуацию и "наверстает упущенное". Он также рассказал, что уже посмотрел "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Лента, к слову, стала главным триумфатором BAFTA в этом году.

Как мы уже отметили, компанию на церемонии Уильяму составила всемирно известная австралийская актриса Кейт Бланшетт. Именно рядом с ней принц Уэльский сидел во время оглашения результатов. Встретившись со звездой, сын короля тепло приветствовал ее своими объятиями и широкой улыбкой.

Кроме того, Уильям встретился со своим старым приятелем Дэвидом Бекхэмом. Принц и культовый футболист пожали друг другу руки и провели короткий разговор, во время которого оба искренне смеялись. Интересно, что спортсмен также был на церемонии без своей жены Виктории Бекхэм.

Напомним, что украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" одержала победу в своей категории. На сцену за наградой поднялись режиссер фильма Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с ним и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе 2022 года. А вот главным триумфатором вечера, как уже отмечалось, стал фильм "Оппенгеймер". Посмотреть список всех победителей можно в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, 10 февраля стало известно, что Кейт Миддлтон идет на поправку и уже может выходить из дома. На днях она составила компанию мужу-принцу Уильяму и их трем детям во время отдыха в имении Сандрингем в Норфолке.

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