Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзор после операции на брюшной полости: почему это хороший знак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, почти месяц назад перенесшая успешную плановую операцию на брюшной полости, идет на поправку и уже может выходить из дома. На днях она составила компанию мужу-принцу Уильяму и их трем детям во время отдыха в имении Сандрингем в Норфолке.

Друг семьи в комментарии Daily Mail рассказал, что герцогиня хорошо себя чувствует и с нетерпением ждала возможности покинуть Виндзор. 42-летнюю принцессу выписали 12 дней назад и все это время она не появлялась на публике.

После выписки из больницы Кейт Миддлтон, не фотографируясь, прибыла в коттедж Аделаида, семейный дом с четырьмя спальнями в парке Виндзор Хоум. Однако сейчас она ненадолго переехала.

Дети герцогов, 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи, посещают школу Ламбрук в 15 минутах езды от дома в Беркшире. Впрочем, сейчас у них наступили семестровые каникулы.

На это время семья перебралась в Норфолк, чтобы отдохнуть подальше от городского шума и глаз подданных.

Как и раньше, принцесса не появляется на публике, чтобы не давать лишних поводов для обсуждения своего состояния и внешнего вида после хирургического вмешательства.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители британской королевской семьи тогда сообщали, что 42-летняя Уэльская принцесса пробудет в медицинском учреждении около двух недель.

Известно, что после выписки принцесса Уэльская будет "работать с кровати", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить.

Как писал OBOZ.UA, Букингемский дворец сообщил о диагностировании рака у короля Чарльза III. Принц Уильям накануне высказался о болезни отца и операции жены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!