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Принц Уильям одним жестом выразил любовь к Кейт Миддлтон: королевская пара начала публично показывать чувства

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Принц Уильям одним жестом выразил любовь к Кейт Миддлтон: королевская пара начала публично показывать чувства

После месяцев тревоги и напряженного ожидания британская публика снова увидела Кейт Миддлтон рядом с мужем – принцем Уильямом – во время торжественного мероприятия к 80-й годовщине Дня Победы в Европе. Однако внимание присутствующих и зрителей привлекло не только возвращение принцессы к королевским обязанностям, но и особый жест принца Уильяма, который стал молчаливым, но очень красноречивым проявлением поддержки и любви.

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Как сообщает People, пара прибыла на памятный концерт в Лондоне 8 мая, присоединившись к королю Чарльзу III, королеве Камилле, а также принцу Эдварду и герцогине Эдинбургской. Мероприятие стало завершающим аккордом общенациональных празднований 80-летия победы союзников в Европе во время Второй мировой войны. Именно здесь, на глазах тысяч гостей и миллионов телезрителей, Уильям нежно положил руку на спину жены, помогая ей удобно сесть на место в ложе.

Принц Уильям одним жестом выразил любовь к Кейт Миддлтон: королевская пара начала публично показывать чувства

Королевские эксперты отмечают, что хотя публичные проявления чувств не запрещены официальным протоколом, члены британской монархии всегда придерживались определенной сдержанности. Принц Уильям и Кейт Миддлтон также долгое время сохраняли традиционную дистанцию в публичном пространстве. Однако в последнее время, после сложного периода борьбы принцессы с онкологическим заболеванием, их поведение несколько изменилось – и это, кажется, сознательный выбор.

На концерте в четверг супруги не только держались рядом, но и взаимодействовали тепло и "по-человечески". Принцесса Кейт не раз поглядывала на мужа с нежностью, а камера зафиксировала момент, когда она улыбнулась ему, очевидно, в ответ на жест поддержки. Такие моменты – редкость в рамках публичной жизни монархов, однако сейчас, на фоне выздоровления принцессы, они приобретают особое значение.

Принц Уильям одним жестом выразил любовь к Кейт Миддлтон: королевская пара начала публично показывать чувства

По словам эксперта по королевскому этикету Майки Мейер, личные жесты на публике часто адаптируются к формальности события: королевская семья знает, когда можно позволить себе теплоту, а когда стоит сохранять строгую официальность.

Возвращение Кейт Миддлтон на сцену публичной жизни происходит постепенно. В марте 2024 года она шокировала мир заявлением о борьбе с раком, а осенью того же года – в эмоциональном видео, записанном в саду семейного поместья в Норфолке, сообщила, что завершила курс химиотерапии. Видео, которое поразило своей откровенностью, показало нежные моменты из жизни пары: объятия, смех, совместный отдых на одеяле – без слов, но с глубокими эмоциями. Именно тогда Кейт произнесла фразу, которая стала символом их истории: "Просто любить и быть любимой".

Принц Уильям одним жестом выразил любовь к Кейт Миддлтон: королевская пара начала публично показывать чувства

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон обновила прическу перед годовщиной свадьбы. Впервые за долгие годы она отошла от привычного насыщенного каштанового цвета волос, выбрав более светлый, мягкий и летний оттенок.

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