Кейт Миддлтон обновила прическу перед годовщиной свадьбы. Фото тогда и сейчас

Перед годовщиной своей свадьбы с принцем Уильямом принцесса Уэльска Кейт Миддлтон ошеломила публику элегантным обновлением внешности. Впервые за долгие годы она отошла от привычного насыщенного каштанового цвета волос, выбрав более светлый, мягкий и более летний оттенок – русый тон.

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Этот стиль, балансирующий между блондинкой и брюнеткой, не только освежил ее внешность, но и создал новый визуальный рассказ о принцессе, начинающий новый этап в жизни – с легкостью и уверенностью. Именно с обновленным образом она появилась во время визита на остров Малл в Шотландии.

Она одела элегантный блейзер от Holland Cooper, дополненный светло-голубой рубашкой, узкими джинсами и ботинками для прогулок. Но главное внимание привлекли не наряды, а новые светлые волосы – роскошные длинные пряди, украшенные медовым балаяжем и теплым мелированием вокруг лица.

Специалисты подчеркнули Daily Mail: сочетание балаяжа и тонкого мелирования идеально подходит к тону кожи Миддлтон, делая лицо более ярким, а черты более мягкими. Выбор более светлого цвета может быть не только модным, но и символическим жестом. После 18 месяцев тяжелого лечения и новостей об онкологическом заболевании принцесса, возможно, стремилась к легкости и обновлению – и это отразилось в стиле.

Ранее Кейт Миддлтон имела глубокий, темно-каштановый цвет волос, который она носила много лет. Именно с этим цветом волос ее узнавали во всем мире. В новом образе – легкие волны, "загорелые" кончики и блеск, буквально ловящий солнечные лучи.

Эксперты отмечают, что такое обновление – прекрасное решение для тех, кто хочет перемен, но не готов к полной окраске или короткой стрижке. Балаяж и "бронд" позволяют сохранить глубину цвета у корней, облегчая уход и позволяя волосам естественно отрастать.

Четырнадцать лет назад, 29 апреля 2011 года, Кейт Миддлтон и принц Уильям официально связали себя узами брака. Их роскошная свадебная церемония, за которой могли наблюдать миллионы людей во всем мире, проходила в Вестминстерском аббатстве. OBOZ.UA показывал, как изменилась королевская пара за годы женитьбы.

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