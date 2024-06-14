Принц Уильям на свежем фото засветил вещь, которую не принято показывать членам королевской семьи

Кенсингтонский дворец поделился новым снимком принца Уэльского, засветив одну из личных вещей, которая обычно остается без внимания подданных. На снимке Уильям сидит в купе поезда, направляющегося в Кардифф. Перед монархом можно увидеть красную папку с заметками и черный iPhone.

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Королевские особы обычно не показывают свои личные гаджеты. Впрочем, принц и принцесса Кейт часто делятся эксклюзивными фотографиями семьи, сделанными на собственные смартфоны, пишет HELLO. Другие же монархи не отказывают поклонникам в селab во время больших событий, позируя перед камерой обычного телефона.

Ранее Уильям обратил внимание на важность ограниченного использования экрана и призвал людей меньше времени проводить в телефоне. Во время визита в штаб-квартиру BAFTA в Лондоне в 2022 году принц пообщался с подростками, стремящимися построить карьеру в играх, кино и телевидении.

Монарх рассказал о своих детях – Джордже, Шарлотте и Луи: "На данный момент я пытаюсь регулировать игры… мониторить экранное время. Надо быть осторожным с этим". "Их это увлекает. Джорджа особенно. Он больше заинтересован в этом. Двое других сейчас немного маловаты, но они любят фильмы. Я тоже обожаю кино и игры", – добавил принц.

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