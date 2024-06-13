Риши Сунак и Джорджа Мэлони снова не смогли сдержать эмоций во время встречи. 6 фото, которые заставят вас смеяться также

Глава правительства Великобритании Риши Сунак и Премьер-министр Итлаии Джорджа Мэлони в очередной раз стали любимцами фотокамер во время саммита G7, который состоялся 13 июня 2024 года. В сети показали снимки политиков, на которых они смеются вместе.

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Это не в первый раз, когда их ловят за улыбкой. Пользователям так и не терпится узнать о чем же постоянно шутят чиновники. Фото с участием Сунак и Мэлони напоминают скорее вырезки из комедийного сериала. OBOZ.UA собрал самые яркие из них.

Риши Сунака приветствует премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время 50-го саммита G7 13 июня 2024 года в Фазано, Италия

Риши Сунак разговаривает с Джорджей Мэлони на заседании Совета Украина-НАТО во время саммита 12 июля 2023 года в Вильнюсе, Литва

Сунак и Мэлони накануне светского ужина во время саммита НАТО 11 июля 2023 года в Вильнюсе, Литва

Сунак, Мелони, Байден, Столтенберг и Зеленский во время саммита НАТО 12 июля 2023 года в Вильнюсе, Литва

Сунак и Мэлони во время политического съезда "Аттрежа 2023" 16 декабря 2023 года в Риме, Италия

Сунак поздравляет Мэлони перед встречей на Даунинг-стрит 27 апреля 2023 года в Лондоне, Великобритания.

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