Принц Уильям мечтает запретить 'дешевую' рождественскую традицию, которую начала Елизавета II: когда это может произойти

В королевской семье Великобритании обсуждают возможные изменения в рождественских традициях, которые десятилетиями соблюдались во время празднований в поместье Сандрингем. Речь идет о неформальном, но жестко регламентированном ритуале обмена шуточными подарками стоимостью около 5 фунтов стерлингов (около 280 гривен), введенном еще при правлении королевы Елизаветы II.

По информации из окружения дворца, принц Уильям не поддерживает иерархический характер этой традиции и, как ожидается, может отказаться от нее, когда станет королем. Изменения, по прогнозам, возможны уже во время его первого Рождества в Сандрингеме в статусе монарха, хотя точные сроки зависят от хода правления короля Чарльза III, пишет Daily Mail.

Традиция предполагает, что король – ныне Чарльз III, а ранее Елизавета II – раскладывает дешевые подарки на специальном столе. Члены семьи получают их строго по старшинству: старшие – первыми, младшие – в конце, когда выбор становится все меньше и меньше.

Ритуал считается символическим отражением иерархии Виндзоров и сохранялся как дань памяти покойной королеве.

Впрочем, источник отмечает, что сам формат – в частности очередность и акцент на статусе – никогда не был близок принцу Уэльскому.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин традиционно предпочитают более неформальные семейные празднования в кругу семьи Миддлтонов, которые проходят без четких правил и протокольных ограничений. Именно такой подход, по словам знакомых пары, они считают более естественным и соответствующим современному образу монархии.

Отдельным аргументом против сохранения ритуала называют его последствия для родственников без титула Ее Королевского Высочества. В частности, Зара Филлипс (старшая внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны), несмотря на близкие отношения с принцем Уильямом, в рамках этой традиции оказывается в конце списка.

Герцог якобы открыто заявлял, что не хотел бы продолжать подобную практику, в то же время признавая ностальгическую ценность ритуала для своего отца.

Рождество в Сандрингеме в целом остается одним из самых формализованных мероприятий в календаре королевской семьи. Накануне праздника проходит торжественный ужин со строгим таймингом, а размещение гостей в спальнях зависит от ранга. В прошлые годы это вызывало недоумение у более отдаленных родственников, ведь комфорт часто уступал протокольным правилам.

Члены семьи низшего уровня размещаются в комнатах для слуг, дальше от столовой, тогда как старшие члены королевской семьи – ближе.

Нынешние празднования будут менее масштабными. Принц Эндрю из-за скандала с делом Эпштейна и Сара Фергюсон не планируют приезжать в Сандрингем, а герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – вероятно, не будут покидать США на зимние праздники.

Семья принца и принцессы Уэльских остановится в Анмер-Холле и, вероятно, присоединится к родителям Кейт Миддлтон раньше, чем обычно.

