Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали невиданное ранее романтическое фото в честь Дня святого Валентина

В честь самого романтического праздника года – Дня святого Валентина – принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились редкой совместной фотографией. Их высочества попозировали на камеру на фоне живописной природы с сияющими улыбками на лицах.

Черно-белый кадр появился на официальной странице королевских супругов в Instagram. Фотографию они коротко подписали: "С Днем святого Валентина!"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон предстали перед объективом камеры в похожих образах. Старший сын короля Чарльза III одел вязаный свитер, из-под которого виднелся воротничок рубашки. Принцесса Уэльская со своей стороны скомбинировала кофточку с фигурной горловиной и жакет. Они нежно прижались друг к другу и не скрывали радостных эмоций.

Стоит отметить, что снимок был сделан весной прошлого года британским фотографом Джошем Шиннером. Королевские супруги нередко обращаются к нему для проведения съемок, особенно когда хотят заснять важные моменты.

Романтическая фотография Принца Уильяма и Кейт Миддлтон очаровала пользователей сети, которые оставили в комментариях немало комплиментов супругам, а также поздравлений с праздником.

"С Днем святого Валентина. Прекрасная пара".

"Замечательная фотография моей любимой пары. С Днем святого Валентина!"

"Это так мило".

"С Днем святого Валентина, самая прекрасная и самая удивительная королевская пара. Как приятно видеть вас".

