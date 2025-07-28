Елизавета II не оценила бы: эксперт по языку тела раскрыл протокол, который нарушает Кейт Миддлтон и принц Уильям у всех на глазах

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям все чаще демонстрируют публично нежность в отношениях – и это, как оказалось, является нарушением неписаного королевского протокола. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, такое поведение точно бы не понравилось покойной королеве Елизавете II, которая требовала сдержанности даже в самых личных моментах.

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Эксперт в рассказе для Daily Mail обратила внимание, что супруги в последнее время ведут себя менее официально и позволяют себе на публике нежные прикосновения, влюбленные взгляды и держание за руки. По ее словам, такое поведение раньше было почти немыслимым для королевской семьи, которая придерживается жестких правил этикета. Но Уильям и Кейт, похоже, решили отойти от строгих рамок и больше не скрывать свои эмоции.

Поведение пары изменилось на фоне непростого периода в жизни Кейт Миддлтон – ее борьбы с онкологией. Во время своего недавнего визита в больницу в Эссексе Кейт впервые откровенно поделилась деталями лечения. Она призналась, что химиотерапия оставила серьезный след и даже после завершения лечения принцесса не чувствует себя полностью восстановленной.

Именно после этого, по словам Джуди Джеймс, язык тела супругов изменился: "После болезни Кейт произошло очень всестороннее и приятное изменение языка тела Уильяма и Кейт как влюбленной пары. Вместо того чтобы рассматривать это как признак того, что их отношения усилились или изменились, я бы читал об этом по легкости и согласованности их совместного поведения".

Она также отметила, что такие изменения вряд ли произошли случайно – скорее, это результат сознательного решения показать истинную сторону их отношений.

Один из самых ярких примеров – неожиданное появление пары на нынешнем Уимблдоне. Кейт Миддлтон появилась в изящном романтическом образе со шляпкой с широкими полями и веером, что придало сцене эффект кадра из фильма "Унесенные ветром". Рядом с ней – принц Уильям в стильном пиджаке, который внимательно наблюдал за женой.

"Кейт полностью обнажает шею, демонстрируя доверие, и улыбается Уильяму. Здесь даже просматривается намек на старомодный жест южной красавицы, которая влюбилась, когда она кладет растопыренную руку близко к верхней части груди", – отмечает эксперт.

Джеймс также вспомнила видео из сентября 2024 года, в котором Кейт и Уильям появились вместе в домашней обстановке во время объявления обновления по лечению. Пара сидела, свернувшись калачиком, обнимаясь и держась за руки.

"Мир наконец увидел глубину их любви. Некоторые сцены и их позы вместе были впечатляющими, например, то, как они лежали вместе, свернувшись, как белки, или сидели вместе, а Кейт обнимала Уильяма, будто никогда не хотела его отпускать. Когда происходят изменения в эмоциях, меняется и язык тела, но ритуалы, прикосновения, выражения лица и объятия сначала, как правило, не имеют подсознательной синхронности. Но здесь мы увидели полностью синхронизированную пару, которая выглядела гораздо более расслабленной и естественной, в отличие от более сдержанного и формального поведения во время их королевских выступлений", – сказала Джуди.

По ее мнению, эта откровенная демонстрация чувств могла быть "экспериментом", который оказался удачным. И теперь супруги не боятся открывать больше: "С тех пор их язык тела демонстрирует подобную тему романтической привязанности, причем гораздо менее сдержанный Уильям явно счастлив и рад поделиться своими чувствами к жене с остальным миром".

Ранее OBOZ.UA писал, какое будущее для младших детей хотят принц Уильям и Кейт Миддлтон. История с выходом принца Гарри (брата принца Уильяма) из королевской семьи заставила супругов задуматься о возможном соперничестве за трон между своими детьми.

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