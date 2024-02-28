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Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
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Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

Высокий суд отклонил иск принца Гарри по поводу изменения уровня его безопасности во время визитов в Великобританию. Однако сын короля Чарльза подаст апелляцию, поскольку он был лишен полицейской защиты после того, как перестал быть королевским лицом.

Судья сэр Питер Лейн объяснил свое решение, объяснив, что снижение безопасности принца Гарри было законным. Об этом сообщает Metro.

Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

"Даже если бы произошла процедурная несправедливость, суд в любом случае не сможет оказать истцу [принцу Гарри] помощь", – подчеркнул Лейн.

Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

Детали дела

Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

В прошлом году принц подал юридическую заявку на разрешение осуществлять частные платежи за охрану полиции во время визита в Великобританию, однако она была отклонена. На предыдущих слушаниях, состоявшихся в декабре, рассматривалось его беспокойство по поводу ухудшения безопасности после того, как Гарри перестал быть членом королевской семьи.

Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

Принц сказал, что его дети не могут "чувствовать себя как дома" в Великобритании из-за мер безопасности. Адвокаты утверждали, что несостоятельность анализа рисков означает, что подход к его защите был "незаконным и несправедливым".

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