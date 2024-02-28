Принц Гарри проиграл в Высоком суде дело по его безопасности в Великобритании: в чем суть

Высокий суд отклонил иск принца Гарри по поводу изменения уровня его безопасности во время визитов в Великобританию. Однако сын короля Чарльза подаст апелляцию, поскольку он был лишен полицейской защиты после того, как перестал быть королевским лицом.

Судья сэр Питер Лейн объяснил свое решение, объяснив, что снижение безопасности принца Гарри было законным. Об этом сообщает Metro.

"Даже если бы произошла процедурная несправедливость, суд в любом случае не сможет оказать истцу [принцу Гарри] помощь", – подчеркнул Лейн.

Детали дела

В прошлом году принц подал юридическую заявку на разрешение осуществлять частные платежи за охрану полиции во время визита в Великобританию, однако она была отклонена. На предыдущих слушаниях, состоявшихся в декабре, рассматривалось его беспокойство по поводу ухудшения безопасности после того, как Гарри перестал быть членом королевской семьи.

Принц сказал, что его дети не могут "чувствовать себя как дома" в Великобритании из-за мер безопасности. Адвокаты утверждали, что несостоятельность анализа рисков означает, что подход к его защите был "незаконным и несправедливым".

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