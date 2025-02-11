Принц Гарри пошутил над женой во время выступления на сцене: искренняя реакция Меган Маркл порадовала сеть. Видео

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают свой визит в Канаду, где они поддерживают участников "Игор Непокоренных". 10 февраля герцог и герцогиня Сассекские посетили Вистлера, где впервые в истории игр проходят зимние соревнования. Однако внимание публики привлекло не только само мероприятие, но и забавный момент на сцене с участием королевской пары.

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При открытии соревнований принц Гарри взял слово, шутя со зрителями и отмечая поддержку спортсменов. Изюминкой стал момент, когда он обратился к своей жене Меган Маркл. Приглашая ее на сцену, он, улыбаясь, заявил: "Сейчас она споет!" О деталях этого события сообщил People.

Неожиданное заявление вызвало искренний смех у Меган Маркл, которая живо отреагировала, решительно сказав "Нет!" и рассмеявшись вместе с публикой. Этот момент быстро стал вирусным в сети, а пользователи соцсетей отметили естественность и теплоту пары.

"Они делают отличную работу для ветеранов!"

"Они буквально самые милые!"

"Великолепная пара и такая забавная".

"Он имеет мамину дерзкую игривость. Народный принц".

"Принц Гарри и Меган – такая милая пара, и как прекрасна явка в Уистлере".

Особую атмосферу также создал известный канадский певец Майкл Бубле, спевший строчку из песни Feeling Good. Принц Гарри, в присущей ему шутливой манере, сказал: "Слава Богу, что Майкл Бубле спел. Вы можете представить, если бы мы его пригласили, а он бы сказал: "Я пришел не петь"?

Во время мероприятия принц Гарри выступил с речью, в которой отметил значение спортивной поддержки для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения. Он подчеркнул, что эти игры не только соревнование, но и платформа для сплоченности и взаимоподдержки. "Мы здесь, чтобы отмечать мужество, силу и выносливость каждого из вас. Вы – настоящие герои", – отметил принц Гарри в своей речи.

После выступления принц Гарри попробовал себя в скелетоне, в то время как Маркл фиксировала его спуск на телефон. Она в шутку отказалась попробовать заезд самостоятельно.

В частности, в сети также высоко оценили образ Меган Маркл стоимостью 1250 долларов. Она прибыла на "Игры Непокоренных" в белом пуховике, "изготовленном из переработанного блестящего пуха". Акценту ее верхней одежды ниже колен добавляли черные вставки в виде логотипов и змеек.

Меган Маркл добавила к образу черные мягкие перчатки Moncler, стоимостью 680 долларов. Вместе с тем герцогиня надела темную шапочку-бини, чтобы выглядеть сходно с мужем.

"Игры Непокоренных" – это международные спортивные соревнования для военных и ветеранов, которые получили ранения, травмы или заболевания во время службы. Игры были основаны в 2014 году британским принцем Гарри, вдохновившимся аналогичными соревнованиями для раненых военных в США.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри подошел к сборной Украины на "Играх Непокоренных", чтобы лично поддержать наших спортсменов.

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