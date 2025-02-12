Принц Гарри получил символический подарок от украинцев и растрогал сеть реакцией. Фото, видео

Во время "Игорь Непокоренных", проходящих в этом году в Канаде, британский принц Гарри получил от украинцев теплый подарок. Спортсмены вручили ему сверток, в котором был худи с вышитой надписью "Воля".

Видео дня

Принц Гарри был доволен подарком и с радостью принял его. Более того, во время разговора с украинцами он обнял сверток с худи внутри. Этот момент попал на видео социального проекта "Мы одной крови".

"Мы одной крови" продолжает покорять мир и сердца! Наши худи "Воля" уже в Канаде вместе со сборной Украины на "Играх Непокоренных" – и даже у самого принца Гарри", – отметили в описании под видео.

Принц с улыбкой на устах поблагодарил украинцев несколько раз за приятный презент.

Украинцы заценили реакцию герцога Сассекского. Соответствующее видео они закидали сердечками и поинтересовались, как приобрести худи, как у принца.

"А как выглядит это худи? Хочу заказать".

"То есть я теперь могу говорить, что у меня и у принца Гарри есть "лайфсейв" мерч".

"Это невероятно! Какие крутые!"

"Какая теплая реакция у Гарри на подарок".

На свертке также можно заметить надпись "150 сохраненных жизней". Именно столько людей удалось спасти "Мы одной крови" благодаря донорству крови, а также поддержке раненых во время реабилитации. Поясним, социальный проект обеспечивает войско и медиков необходимым благодаря средствам, получаемым с продажи одежды и других вещей.

Стоит отметить, что на "Играх Непокоренных" принц Гарри также тесно пообщался с украинской командой. Он добровольно подошел к спортсменам и с радостью сделал с ними фотографии. Сами соревнования проходят с 9 по 16 февраля. Украину на турнире представят 35 спортсменов – это самая большая заявка за всю историю участия страны. Национальная сборная выступает на Играх непокоренных уже в пятый раз, дебютировав в 2017 году.

"Игры Непокоренных" – это международные спортивные соревнования для военных и ветеранов, которые получили ранения, травмы или заболевания во время службы. Игры были основаны в 2014 году британским принцем Гарри, вдохновившимся аналогичными соревнованиями для раненых военных в США.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри подшутил над женой во время выступления на сцене. Во время открытия соревнований он взял слово, шутя со зрителями и отмечая поддержку спортсменов.

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