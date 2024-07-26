Принц Гарри объяснил, почему боится брать с собой жену и детей в Великобританию: могут напасть с ножом или кислотой

39-летний герцог Сассекский Гарри раскрыл, почему его жена Меган Маркл не прилетает на родину мужа. Сейчас они с двумя детьми живут в Калифорнии, США, и только принц иногда возвращается в Великобританию по работе или ради важных для Виндзоров событий.

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В документальном фильме ITV британец раскрыл, что основная причина этого – его страх за семью. Герцог считает, что бывшей актрисе угрожает реальная опасность. Слова члена королевской семьи передали People.

"Это все еще опасно, и все, что нужно – это один человек, который читает эти материалы, чтобы действовать в соответствии с тем, что он прочитал. И неважно, будет ли это нож, или кислота, что бы это ни было, это вещи, которые вызывают у меня настоящую обеспокоенность. Это одна из причин, почему я не хочу возвращать свою жену в эту страну", – объяснил сын короля Чарльза ІІІ.

Опасения принца объясняются заявлением бывшего руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу, утверждавшего в 2022 году, что существовала угроза жизни американки. Тогда полиция нашла виновных и привлекла их к ответственности.

Поговаривают, что именно из соображений безопасности Гарри отрекся от королевских обязанностей и вывез жену на другой континент. После этого Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и общественных деятелей (RAVEC) лишил их права на охрану британской полиции. Даже просьба принца вернуть охрану за его средства не сработала.

В конце концов герцог решил держать подальше от Лондона своих маленьких детей и жену. В последний раз они нарушили это правило во время похорон королевы Елизаветы II.

"Я не могу подвергать свою жену такой опасности, и, учитывая мой жизненный опыт, я не хочу без необходимости подвергать опасности и себя", – сказал Гарри.

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