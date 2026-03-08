Приказывали делать массаж: кто стал жертвой экс-принца Эндрю на его скандальных фото с вечеринок Эпштейна

Не так давно в сеть всплыли самые скандальные фото экс-принца Эндрю с вечеринок финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, после которых брата короля Британии арестовали. На снимках он стоит над одетой незнакомкой посреди кухни. Согласно показаниям другой потерпевшей от действий на острове Эпштейна, ею, вероятно, оказалась 20-летняя иностранка, которая хорошо говорит по-английски.

Видео дня

Daily Mail пишет, что новые подробности о возможной участнице этой сцены появились в показаниях бразильской модели, которая годами контактировала с Эпштейном. Согласно документам ФБР, женщина рассказала, что однажды пришла в дом финансиста в Нью-Йорке и увидела там Эндрю на кухне вместе с молодой девушкой. Ее описание ситуации и самой молодой потерпевшей совпадает с резонансными кадрами с экс-принцом.

"Она узнала принца Эндрю и была довольно шокирована, увидев его. Она описала девушку как примерно 20-летнюю, которая хорошо говорит по-английски, но не является американкой", – говорится в отчете.

Женщина сообщила следователям, что во время этой встречи Эпштейн попросил ее сделать массаж британскому чиновнику. После нескольких минут, по ее словам, Эндрю сказал ей, что "теперь ее очередь", и начал массировать ей спину, плечи, талию и руки. В документах указано, что все участники оставались одетыми – так же, как это видно на обнародованных фотографиях.

Свидетельства также содержат описание событий, произошедших сразу после этого. По словам модели, Эпштейн отвел ее в другую комнату, где прижал к стене и пытался снять с нее топ. Она утверждает, что финансист злоупотреблял ею в течение нескольких лет после их знакомства, которое произошло, когда она была студенткой в Нью-Йорке и ей было чуть больше двадцати.

Точная дата описанного эпизода не установлена, но в показаниях указано, что он мог произойти примерно в 2009 или 2010 году. Некоторые детали ее рассказа – в частности место событий и упоминание о массаже талии – совпадают с элементами, зафиксированными на обнародованных фото, что вызвало предположение, что именно она или другая молодая иностранка могла быть той женщиной на кадрах.

Фотографии появились в конце января 2026 года после обнародования новой части документов по делу Джеффри Эпштейна. На наиболее обсуждаемых кадрах зафиксировано, как экс-принц Эндрю наклоняется над женщиной, лежащей на полу. На одном фото он смотрит прямо в объектив камеры, на другом – держит руку на ее животе. Лицо женщины во время публикации материалов было скрыто.

В новых материалах дела упоминается еще одна женщина – американка, которая работала массажисткой в кругу Эпштейна. Она рассказала следователям, что делала массажи финансисту около шести лет, начиная с середины 1990-х. По ее словам, она получала примерно 100 долларов за сеанс и время от времени выполняла массажи другим людям, которых приводил Эпштейн.

В ее показаниях упоминается, что среди таких клиентов были разные знакомые финансиста, в том числе экс-принц Эндрю. Женщина также заявила, что однажды делала массаж ног Дональду Трампу во время перелета из Палм-Бич в Нью-Йорк. Сам Трамп ранее неоднократно отрицал любые правонарушения или осведомленность о преступлениях Эпштейна.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В том же году его нашли мертвым в следственном изоляторе. По официальной версии, он совершил самоубийство.

Как сообщал OBOZ.UA, теория о самоубийстве может быть неправдой. В новых файлах указана "неправильная" дата смерти, а конспирологи верят, что педофил сейчас в Израиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!