Причастна женщина. Стала известна еще одна причина, почему Чарльз III так и не встретился в Лондоне с сыном принцем Гарри

Пока старший сын короля Чарльза III принц Уильям тесно общается и сотрудничает с отцом, младший ребенок в изгнании принц Гарри никак не может связаться с ним. Так, во время недавней поездки обоих членов королевской семьи в Лондон, Великобритания, по делам, они даже на несколько минут не встретились, хотя давно уже не общались один на один. Оказалось, что причастна к этому супруга короля Камилла и другие ближайшие члены семьи.

Анонимный королевский эксперт Роберт Джобсон, рассказал в подкасте Kinsey Schofield Unfiltered, что подобная встреча Его Величества и принца Гарри, который в 2020 году отрекся от престола и переехал с семьей жить в США, может нарушить баланс с другими членами королевской семьи, к которым были претензии и обвинения со стороны семьи Сассекских в основном из-за скандальных мемуаров принца "Запасной".

"Если он [принц Гарри] это [встретится с отцом] сделает, что тогда подумает Уильям и что подумает Камилла, которых глубоко оскорбил и откровенно оговорил Гарри. Также там была Кэтрин [Миддлтон, жена принца Уильяма], вы знаете, в книге "Запасной", поэтому много темных вещей произошло со многими темными вещами. И потому, если бы он встретился и сказал: "Хорошо, все прощено, Гарри", тогда это может уничтожить баланс или динамику с другими членами семьи. Я уверен, что король очень осторожно относится к нападавшим на семью. Чтобы потом его просто обнять, даже если он его любит, тогда это огорчит всех остальных", – рассказал эксперт.

Напомним, принц Гарри приехал в Великобританию ради проведения службы благодарности по случаю его любимых Игр Непокоренных в то время, когда в столице должен быть и сам Чарльз III. Уже тогда было понятно, что встречи с членами семьи не состоится, ведь Его Величество якобы имело плотный график.

"Здесь точно не было пренебрежительного отношения. Гарри знал, что он придет сюда. Это было большое событие. У Короля было большое событие. Король носит две шляпы, одна из них – корона. В конце концов, он должен сначала выполнить свой долг", – отметил Джобсон.

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри вспоминал, как призвал своего отца не жениться на Камилле, а затем желал монарху добра и говорил, что якобы не было никаких обид. Впоследствии в 2023 году в интервью шоу "60 минут" он рассказывал, что считал Камиллу "опасной" и "злодейкой" из-за необходимости восстановить свой имидж после скандального развода Чарльза III и принцессы Дианы, мамы принцев Гарри и Уильяма.

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