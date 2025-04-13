Преподавательница вокала назвала профессиональную певицу Украины и звезду, голос которой не может терпеть

Преподавательница вокала Елена Украинец поделилась своим профессиональным мнением об уровне вокального мастерства среди украинских звезд. По ее словам, многие артисты не могут использовать диапазон голоса по полной, а это может повлиять на карьеру.

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В откровенном интервью для LUKI она резко высказалась по поводу певицы Klavdia Petrivna и высоко оценила талант Златы Огневич. В то же время преподавательница отметила, что сами песни Соломии Опрышко, девушки, скрывающейся за образом загадочной певицы, ей нравятся.

"Я страшно не люблю, как она поет. У нее прикольные песни, классный проект. Но я терпеть не могу, как она поет. Ну окей, юмористические песни поешь. Что с этим дальше сделаешь? Ты будешь трагическую песню таким (высоким. – Ред.) голосом петь, серьезно? Это же кринж. И кринж не в том даже, что она так поет. А в том, что мне кажется профессиональный певец должен петь по-всякому. Он должен петь и оперу, и народный, и джаз, и хор, и Джамалу – все должен петь. Потому что ему должно быть комфортно", – отметила Елена Украинец.

Она подчеркнула, что недостаточно просто иметь харизму или приятный голос – настоящее мастерство проявляется в умении петь разножанровые произведения на высоком техническом уровне. Она также вспомнила выступление Klavdia Petrivna на большой сцене, которое, по ее словам, было далеким от идеала: "Ну давайте будем честны – оно было такое себе, когда она на Дворец спорта вышла. Я понимаю, нервы, но ты себя позиционируешь как артистку. Должен быть уровень".

Зато Злату Огневич Елена Украинец назвала примером высокого профессионализма и технической подготовки: "Я считаю, что из вокалисток в Украине круче всех поет Злата Огневич. Она профессионалка. То, что она может спеть что угодно: хочешь, оперу она споет, хоть мелизматику... То есть, в этом плане она очень крутая".

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