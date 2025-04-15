Преподавательница вокала назвала двух самых крутых украинских певцов: им не хочется помогать

Преподавательница по вокалу Елена Украинец поделилась, кого из отечественных артистов считает наиболее профессиональными и талантливыми. Эксперт высоко оценила вокальные способности певцов MONATIK и Melovin, ведь, по ее словам, композиции в исполнении звезд звучат гармонично и не возникает желания им помочь.

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Об этом блоггер рассказала в интервью для LUKI. Она отметила, что самым большим признаком профессионализма считает легкость, и эту черту видит в обоих артистах.

"MONATIK очень круто и легко поет. Я всегда своим ученикам задаю вопрос: "В чем измеряется профессионализм танцора или певца?" В легкости, в том, что какая бы это ни была песня, она звучит легко на уши и нет ощущения, что тебе хочется ему помочь", – высказалась преподавательница.

Елена Украинец призналась, что положительные впечатления от творчества Melovin у нее появились в течение последнего года. По мнению блогера, артист мог усовершенствовать свои вокальные данные благодаря плодотворной работе.

"Я не знаю, занимался ли он (Melovin. – Ред.), или что-то подобное. Но он стал петь круто", – сказала эксперт.

Однако среди представителей отечественного шоу-бизнеса есть и исполнители, которые не очень нравятся Елене Украинец. Преподавательница поделилась, что не может терпеть голос Klavdia Petrivna. По ее словам, у юной артистки есть неплохие песни, однако все композиции она исполняет в одном тембре. По мнению Украинец, профессиональный певец "должен петь по-всякому".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский продюсер назвал двух артисток, наиболее "выносящих мозг".

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