'Представляла, что это Африка Европы'. Британка рассказала о культурном шоке, который получила за 7 лет жизни в Украине: новейшие технологии, развитые села и сильные женщины

Британка Элли, которая уже семь лет живет в поселке вблизи Измаила на юге Одесской области, рассказала о своем культурном шоке от переезда в Украину. Она признается: сначала представляла страну как бедную и недоразвитую, но реальность оказалась противоположной – с мощной цифровизацией, трудолюбивыми людьми и невероятно вкусными продуктами.

Видео дня

В большом интервью журналистке Маричке Падалко она рассказала, как влюбилась в Украину, что больше всего удивило ее за эти семь лет и почему многие британцы, посетив нашу страну, хотят вернуться снова. Элли считает: Украина – это не только о войне и сложностях. Это о людях, которые умеют работать, беспокоиться, развиваться и делать из простого – исключительное.

История переезда: как все началось

"Я вышла замуж за украинца, теперь моего мужа. Так мы оказались здесь. Но еще до нашего знакомства я уже хотела жить в Украине. Я приезжала сюда несколько раз и было в этой стране что-то такое, что меня очень тянуло", – вспоминает Элли. Ее первый приезд в 2015 или 2016 году был непростым: жара, старый автобус без кондиционера, ужасные дороги. Тогда она подумала: "Это мой первый и последний раз". Но через два дня все изменилось – Элли поняла: она хочет остаться.

"Не знаю, почему, но я представляла Украину как Африку Европы, такую себе очень бедную страну Второго мира. А на самом деле во многих аспектах она оказалась намного лучше, чем я думала. И даже лучше Англии", – признается она. Особенно поразили темпы внедрения новых технологий, цифровизация банковской системы, гибкость в принятии решений: "В Англии многие процессы очень медленные, особенно, когда речь идет о новых технологиях. А в Украине попробовали, сработали и вперед".

Село как роскошь

Для многих украинцев село 6 это символ тяжелого труда, ограниченных возможностей и отсутствия перспектив. Но Элли убеждает: для британцев все наоборот – именно такой образ жизни является признаком благосостояния и экологического сознания.

"В Англии, чтобы иметь такой образ жизни, нужно очень много зарабатывать. Это роскошь. Поэтому есть что-то в вашем стиле жизни, что-то очень крутое для нас", – раскрыла блогер.

Элли живет в поселке возле Измаила и признается, что ценит такую жизнь больше, чем шумную городскую: "Я понимаю, что многие украинцы хотят наоборот, уехать из села, поехать в город, поступить в университет, найти работу. А я живу в селе, и мне это нравится. Это как в той поговорке: трава всегда зеленее по ту сторону забора. Люди всегда стремятся к тому, чего не имеют, и кажется, что там где-то лучше".

Сила украинских женщин

Элли в восторге от украинок: "Украинские женщины невероятные. У меня есть подруги, которые имеют детей, работают, запускают бизнесы. Они чрезвычайно креативны, постоянно ищут способы, как совмещать материнство и работу. И делают это с вдохновением. Это не слабость. Это сила".

Еда, которую невозможно забыть

Вкус украинской еды стал для Элли и ее семьи открытием. "Когда моя мама приезжала к нам, она попробовала украинские помидоры. У нас, в Бессарабии они, пожалуй, самые вкусные в мире. Она была просто в восторге. По возвращении домой она искала что-то подобное, покупала самые дорогие помидоры в Англии, ездила на местные фермы, брала органику, все самое лучшее. Но ни одни не имели такого вкуса. Она говорила, я больше не люблю здесь помидоры. Хочу только из Украины", – вспоминает мать троих детей.

То же самое произошло с сестрой Элли, которая впервые в жизни похвалила морковь: "Я даже не замечала, потому что для меня это просто морковь. Но если сравнить, вкус овощей здесь совсем другой. И это, пожалуй, главная причина, почему вся еда в Украине такая вкусная".

Медицинская система

Приятно поразил Элли уровень детской медицины: "После рождения к нам приходил врач на дом. Проверить условия, осмотреть ребенка, особенно с первым ребенком, это было очень ценно. Мы могли задать все вопросы, которые нас волновали. Это был действительно высокий уровень работы и поддержки. Я была очень благодарна за это".

Трудолюбие украинцев 10 это феномен

Больше всего Элли поразила трудовая этика украинцев: "Это не всегда о деньгах, они стараются, даже если не имеют прямой выгоды. Украинцы 11 это однозначно чрезвычайно трудолюбивые люди. Это, пожалуй, одна из вещей, которая меня больше всего удивила и за что я больше всего их уважаю – за то, насколько они готовы работать. И это не просто в стиле "работай – получишь деньги". Это глубже, это стиль жизни. Даже когда между усилием и результатом нет прямой связи, они все равно вкладываются".

"Я, как британка, привыкла мыслить: сделать минимум – получить максимум. Но это совсем не украинский способ мышления. И это то, что я заметила очень быстро", – добавила она.

Обратный культурный шок в Британии

После нескольких лет жизни в Украине Элли почувствовала, насколько сильно изменилось ее восприятие: "Мы пошли в ресторан в Англии. Это был наш привычный ресторан, мы всегда туда ходили всей семьей, я его очень любила. Но в целом сервис, качество обслуживания в этом ресторане были просто ужасными. В этот раз еда показалась такой, будто ее просто разогрели в микроволновке. Официант просто стоял, у него был блокнот, но он постоянно что-то путал. В Украине я уже привыкла, что официант, например, забирает салфетки, если они грязные, он сразу убирает. В целом уровень сервиса намного выше".

"Раньше мне казалось, что еда вкусная, но после Украины все было пресное, вкуса не хватало. Многие блюда, которые раньше казались очень вкусными, после Украины уже не имели того самого вкуса. Я просто не могла найти то, к чему привыкла", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что британец, который живет в Украине, развеял еще один стереотип об украинцах. Также он рассказал о двух моментах, которые его поразили здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!