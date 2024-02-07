Представители Испании на Евровидении-2024 попали в громкий скандал из-за текста конкурсной песни: отреагировал даже премьер-министр. Видео

Группа Nebulossa из Испании в этом году будет защищать честь своей страны на Евровидении в Мальме, Швеция. Коллектив победил на национальном отборе с песней Zorra и весьма провокационным номером. Текст трека спровоцировал громкую дискуссию в сети. Так, представители Феминистического движения Мадрида отметили, что композиция "оскорбляет женщин сексистским способом".

Дело в том, что слово Zorra с испанского языка переводится как "лиса", но чаще, в частности и в конкурсной песне группы Nebulossa, его используют в значении "шл*ха" или "с*ка". Журналисты BBC собрали все подробности скандала.

Итак, перевод припева трека выглядит следующим образом: "Если я выхожу на улицу сама, то я шл*ха/ Если я развлекаюсь, то я самая большая шл*ха/ Когда я получаю то, что хочу – с*ка, с*ка / Это никогда не потому, что я этого заслуживаю".

По словам самих авторов, идея их песни состоит в том, чтобы наоборот высмеять мизогинию и осветить проблему двойных стандартов по отношению к женщинам, ведь если мужчину называют zorra, то это означает просто "негодяй".

"Почему лиса должна быть чем-то хорошим, а zorra – чем-то плохим? Быть с*кой значит знать, чего ты хочешь", – прокомментировали участники коллектива Мария Блас и Марк Дасуза.

Впрочем, представители Феминистического движения не согласны с такой трактовкой и обвиняют музыкантов в сексизме.

В защиту представителей Испании на международном конкурсе встал даже премьер-министр Педро Санчес. В эфире программы Al Rojo Vivo на телеканале La Sexta он выразил свое мнение: "Мне кажется, что феминизм не только справедлив, он может быть веселым, и такого рода провокации должны идти от культуры".

Министр по вопросам равенства в Испании Ирэн Монтеро также не увидела в песне негативного контекста, а вместо этого ей показалось, что такой провокационный текст "разрушает стереотипы".

Несмотря на скандал и громкие обвинения, Европейский вещательный союз (EBU) заверил, что песня не противоречит его запрету на тексты, которые могут запятнать конкурс. Представители EBU подчеркнули, что важно учитывать контекст и общее послание трека, поэтому они пришли к выводу, что "песня подходит для участия в конкурсе этого года".

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