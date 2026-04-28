Появилось официальное заявление телеканала по поводу скандала на 'Караоке на Майдане': участие бесплатное, но можно стать 'Джокером'

Телеканал ТЕТ отреагировал на скандал, возникший во время съемок обновленного проекта "Караоке на Майдане" в Киеве, заявив, что участие в шоу является бесплатным для всех желающих. При этом в команде подтвердили существование дополнительной опции "Джокер", которая предусматривает благотворительный донат и дает шанс стать участником программы.

Видео дня

В заявлении телеканала в Threads также прокомментировали инцидент на площадке, отметив, что во время съемок произошла попытка вмешательства в процесс и срыва записи, а сама ситуация зафиксирована и передана правоохранителям.

"Во время съемок "Караоке на майдане" произошел неприятный инцидент – попытка вмешаться в процесс и сорвать съемку. Команда оперативно отреагировала, ситуация зафиксирована и передана правоохранителям. Далее – дело за ними", – сообщили в ТЕТ.

В телеканале отметили, что формат проекта остается открытым для всех, а любые финансовые взносы имеют исключительно благотворительную цель.

"Для нас важно: участие в проекте является открытым и бесплатным для всех. Также есть возможность задонатить и стать "Джокером", что дает шанс автоматически попасть в финал и побороться за первенство", – говорится в сообщении.

Впоследствии в ТЕТ уточнили, что опция "Джокер" не гарантирует автоматического прохождения в финал.

"На самом деле механика такова: все участники выступают на сцене, а дальше именно зрители своими аплодисментами решают, кто проходит в финал. "Джокер" – это дополнительный шанс заявить о себе", – объяснили в телеканале.

В частности, команда проекта подчеркнула, что все средства, полученные в рамках опции "Джокер", направляются на поддержку реабилитационного центра "Титановые", где проходят восстановление украинские военные.

На заявление ТЕТ также отреагировала блогер, которая стала инициатором конфликта. Она поставила под сомнение прозрачность механики "Джокера".

"Так чего же не написали, что за эту самую возможность стать "Джокером" мы внесли донат 1000$ и он улетел неизвестно кому. Никто не срывал ваши съемки, вы походу лутали схему навара и просто промазали и наеб*ли немножко не тех", – написала она.

В то же время, по словам очевидцев, опция "Джокер" реализуется публично – непосредственно на площадке, а не за кулисами.

Сам инцидент произошел 25 апреля на Контрактовой площади в Киеве после завершения записи программы. По словам блогера, она пыталась попасть на выступление с благотворительной песней о военных, однако после передачи денег неизвестному мужчине договоренность не была выполнена.

После конфликта съемочная группа и участница обратились в полицию. В пресс-службе полиции Киева подтвердили, что заявление зарегистрировано, сейчас идет проверка обстоятельств.

Напомним, что победительницей первого выпуска стала певица и волонтер Lina Tion. По итогам финального сбора было собрано 93 000 гривен, которые передали на поддержку центра "Титану".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!