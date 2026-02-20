Появились жуткие фото экс-принца Эндрю после задержания полицией: сеть обсуждает его выражение лица

Папарацци сфотографировали младшего брата короля Великобритании Чарльза III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, когда он покидал отделение полиции после ареста и 12-часового допроса. Бывший принц, которого подозревают в злоупотреблении государственной должностью из-за раскрытия новых файлов Эпштейна, имел довольно жуткий вид, сидя на заднем сиденье автомобиля.

Видео дня

На части кадров можно увидеть, что Маунтбеттен-Виндзор сильно вымотанный после разговора с правоохранителями. Он имеет очень усталый вид и не показывает на лице никаких эмоций. В то же время на других фотографиях, которые активно обсуждают в сети, удалось зафиксировать момент, где экс-принц кажется несколько напуганным.

Проведя 12 часов подряд в полиции, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оперся на заднее сиденье автомобиля, но, похоже, совсем не чувствовал облегчения или покоя. Он скрестил руки и смотрел в одну точку перед собой с широко раскрытыми глазами. Жуткое выражение лица младшего брата Чарльза III не осталось без внимания пользователей сети.

"Насильника Эндрю Маунтбеттена-Виндзора заметили после освобождения из-под стражи полиции".

"Эндрю, измученный... Сидя на заднем сиденье своего Range Rover, мужчина, который ранее имел прозвище "Принц-плейбой", выглядит очень смущенным и смотрит на дорогу, когда автомобиль отъезжает от полицейского участка в Эйлшеме, Норфолк, Англия. Снимок Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сделанный фотографом Reuters Филом Ноублом, стал вирусным сразу после публикации".

Удалось зафиксировать фотографам и эмоции Чарльза ІІІ после того, как стало известно об аресте его младшего брата. На лице короля можно заметить легкую взволнованность.

Задержание экс-принца

Из обнародованных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна следует, что в 2010 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор посылал сексуальному преступнику отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах, которые посещал во время официальных поездок в статусе специального представителя правительства по вопросам торговли и инвестиций. После тщательного анализа файлов полиция начала расследовать обвинения бывшего принца в неправомерных действиях на государственной должности.

Маунтбеттен-Виндзор постоянно отрицает любые связи с педофилом, однако это не обезопасило его от ареста. Правоохранители задержали брата Чарльза III в его 66 день рождения. В течение 12 часов полицейские допрашивали экс-принца после чего освободили под обязательство сотрудничать со следствием.

Стоит отметить, что факт ареста указывает на наличие обоснованных подозрений, но не означает доказанной вины. Дела о неправомерном исполнении обязанностей на государственной должности рассматривает Королевский суд, а осуждение предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

