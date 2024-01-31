Повезло с хирургом: 5 звезд, которые делали пластические операции, а вы и не заметили

Не стоит "демонизировать" пластические операции. Не все они портят внешность или меняют до неузнаваемости. Если клиент тщательно взвесил решение, имеет чувство меры и выбрал профессионального хирурга – шансы на успех растут.

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Предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, какие звезды филигранно скорректировали черты лица, что разница практически незаметна. Более очевидна – если сравнить фото "до" и "после".

1. Дженнифер Энистон

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон еще в начале карьеры, когда снималась в сериале "Друзья", решилась на ринопластику. Звезда утверждала в многочисленных интервью, что эта процедура имела медицинские показания – исправление носовой перегородки. Впрочем, фото выдают, что была и другая причина. Посмотрите на фото: ее нос стал немного уже.

2. Блейк Лайвли

Американская актриса и модель Блейк Лайвли стала всемирно известной благодаря съемкам в телесериале "Сплетница". Примерно тогда же звезда решила изменить свой стиль одежды, прически и частично – черты лица. Так, после пластической операции кончик ее носа сузился и немного поднялся, а спинка стала уже и ровнее. Дополнительно Блейк сделала эндоскопическую подтяжку лба, благодаря чему взгляд стал более выразительным.

3. Ана де Армас

Кубино-испанская киноактриса и модель Ана де Армас, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Бегущий по лезвию 2049" и "Достать ножи", сделала едва заметную ринопластику, что свидетельствует о профессионализме хирурга. Знаменитость провела секторальную резекцию крыльев носа. Теперь черты ее лица выглядят более гармонично.

4. Ханде Эрчел

Турецкая актриса Ханде Эрчел – еще одна красавица, которую не все устраивало во внешности. Она скорректировала кончик, крылья и спинку носа, а также провела эндоскопическую подтяжку лба и височный лифтинг. Следовательно, ее брови "сместились" немного выше, а глаза стали выразительнее. Также обратите внимание, что на фото "после" Ханде имеет четкие скулы. Это – результат похудения, а не хирургического вмешательства.

5. Аня Тейлор-Джой

Американской актрисе и модели Ане Тейлор-Джой сейчас 27 лет, и она уже успела побывать в кабинете пластического хирурга. Звезда деликатно скорректировала скулы (однако самые большие изменения в этой зоне произошли после резкого похудения). Кроме того, она сделала углы нижней челюсти более четкими.

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