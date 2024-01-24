Вовремя не остановились: 5 звезд, которые пластическими операциями изменили себя до неузнаваемости

С чего начинается путь звезд к "призрачному идеалу"? Сначала они слегка корректируют асимметрию носа, убирают мешки под глазами и деликатно моделируют скулы. Если останавливаются на этом, то еще не критичная ситуация. Хуже – когда продолжают ложиться под нож, и меняют себя до неузнаваемости.

Видео дня

Читайте в материале OBOZ.UA, кто из звезд перестарался с пластическими операциями. Фото "до" и "после" вас удивят.

1. Дженнифер Грей

Американская актриса Дженнифер Грей после съемок в лентах "Грязные танцы" и "Феррис Бьюллер берет выходной" имела все шансы на блестящую актерскую карьеру. Ключевое слово – "имела". В 90-е она решила сделать ринопластику, чтобы убрать горбинку на носу и изменить его форму. Процедура прошла успешно. Однако режиссеры отказались работать с девушкой, ставшей неузнаваемой для зрителей. Как призналась сама Грей в одном из интервью: "Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем".

2. Донателла Версаче

Главная дизайнер модного дома Versace и итальянская кутюрье Донателла Версаче от природы имела несколько маскулинную, но при этом очаровательную внешность. Девушку окружали модели, приближенные к стандартам красоты, так что это подтолкнуло ее сделать десятки пластических операций. Речь идет о коррекции формы носа, круговой подтяжке лица, увеличении губ, о многочисленных инъекциях ботоксом и пластике груди. Следовательно, она получила деформированные контуры лица. Другими словами – безвозвратно "потеряла" свою красоту.

3. Кайли Дженнер

Дизайнеру, телеведущей и модели Кайли Дженнер – 26. Буквально за последние 10 лет она успела возглавить список Forbes как самый молодой долларовый миллиардер и изменить свою внешность до неузнаваемости. Сравните ее фото с 2010-го и 2024-го. Сложно поверить, что на снимках один и тот же человек. Кайли сделала операцию по уменьшению расстояния между контурами губ и основанием носа, скорректировала кончик и крылья носа, сделала коррекцию подбородка и овала лица, а также вставила импланты в ягодицы и сделала подтяжку бедер. Надеемся, на этом звезда остановится.

4. Мадонна

Американская певица, танцовщица и киноактриса Мадонна тоже перестаралась с визитами к пластическим хирургам, "стерев" с лица уникальные черты. Она не жалеет денег, чтобы выглядеть значительно моложе своих 65 лет. Какие ее процедуры наиболее очевидны? Подтяжка лица, ринопластика, инъекции ботулотоксином, коррекция скул и подтяжка бровей.

5. Ла Тойя Джексон

Американская певица и телеведущая Ла Тойя Джексон – сестра короля поп-музыки Майкла Джексона. Она, как и брат, решила изменить свою внешность, приблизив к европеоидной. Для этого неоднократно ложилась под нож: вставила в подбородок имплант, сделала коррекцию скул, овала лица и век, отбелила лазером кожу, солидно изменила форму носа и увеличила грудь.

Ранее OBOZ.UA писал о звездных женщинах, которые увеличили губы так, что изуродовали пропорции лица. Иногда желание соответствовать стандартам красоты "ослепляет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!