Явно перебор: 5 звезд, которые изуродовали себя пластическими операциями

Выбрали самую лучшую клинику и профессионального хирурга? Это еще не гарантирует, что операция пройдет идеально – и в зеркале увидите приятные изменения. Почему? Иногда бывает так, что "вмешиваются" физиологические особенности организма человека. Тогда о прогнозируемых результатах можно забыть.

Среди селебрити немало тех, кого разочаровали манипуляции с внешностью. Теперь они предостерегают других не повторять их ошибки. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Эммануэль Беар

Первые видимые признаки старения проявляются медленнее, если с раннего возраста ухаживать за кожей, вести здоровый образ жизни и контролировать вес. Если нет никаких патологий, то не следует бежать к пластическому хирургу. Похоже, этого не знала французская актриса Эммануэль Беар. Она в юности обладала изящной красотой, которую решила "скорректировать" в 27 лет – увеличила губы. Далее повторила процедуру несколько раз. Через несколько лет ткани деформировались, и контур губ "поплыл", а от волшебной улыбки не осталось и следа. Не делайте так!

Видео дня

2. Дженис Дикинсон

Легендарная американская супермодель, актриса и фотограф Дженис Дикинсон – фанатка пластических операций. Делала блефаропластику, уколы ботоксом, увеличение губ и удаление комков Биша. Особенно последнее с годами разочаровало звезду. Ее лицо потеряло объемы: в нижней части щек появились глубокие впадины, что только придает возраста.

3. Виктория Бекхэм

Британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм в начале 2000-х установила грудные импланты. Чтобы было "лучше, чем у других", выбрала для этого четвертый размер. Знаменитость несколько перестаралась: ее бюст начал выглядеть искусственно и как "бонус" изрядно нагружал позвоночник. Когда начались проблемы со здоровьем, Виктория все же вернула естественные формы.

4. Дженнифер Грей

Американская актриса Дженнифер Грей стала узнаваемой благодаря съемкам в фильме "Грязные танцы". Далее она решила больше соответствовать канонам красоты и, недолго думая, легла под нож: сделала ринопластику и увеличила губы. Следовательно, черты ее лица стали более симметричными и гармоничными, но изменили звезду до неузнаваемости. Очевидно, карьера дальше ролей второго плана не пошла.

5. Сидни Ром

Итальянская актриса, певица и модель Сидни Ром в юности обладала выразительными аристократическими чертами лица, что сделало ее звездой 1970-х. Тогда она серьезно конкурировала с американской актрисой Джейн Фондой.

С годами Сидни испугалась, заметив первые возрастные изменения, и решилась на подтяжку лица. На одной процедуре не остановилась. Делала лифтинг снова и снова. В итоге стала похожей на куклу с натянутой улыбкой. Сейчас модель крайне редко появляется на публике, ибо в погоне за красотой вовремя не остановилась.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 актрисах-красавицах из турецких сериалов, которые сделали пластические операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!