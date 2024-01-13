'Утиные' уже не в моде: 5 звезд, которые неудачно увеличили губы. Фото

Не стоит поддаваться временному веянию моды. Сегодня в тренде пухлые губы (из-за чего девушки массово делают инъекции), а уже завтра в инфопространстве скажут о том, что самое прекрасное – естественность.

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Иногда желание соответствовать стандартам красоты "ослепляет": женщины теряют чувство меры – увеличивают губы так, что искажают пропорции лица. К сожалению, не всегда это удается исправить. Так, некоторые актрисы укололи себе ботокс или установили биополимеры, и превратили себя в "кукол". Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Мерьем Узерли

Турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем-султан в культовом телесериале "Великолепный век", от природы имела пухлые губы. Однажды, по неизвестным причинам, она решила скорректировать их филлерами. Взгляните на фото "до" и "после". Косметолог звезды явно перестаралась.

2. Лара Флинн Бойл

Американская актриса Лара Флинн Бойл, звезда сериала "Твин Пикс", в молодости комплексовала из-за внешности: сначала ее раздражала горбинка на носу, а затем – первые морщинки на лице и "слишком тонкие" губы. Какое решение она выбрала? Неоднократно ложилась под нож, чтобы наконец-то полюбить свое отражение в зеркале. Увы, вовремя не остановилась. После всех манипуляций от природной красоты Лары не осталось и следа.

3. Эммануэль Беар

Французская актриса Эммануэль Беар долгое время была эталоном красоты и обаяния. Все изменилось, когда она с помощью биополимера увеличила губы: вещество "мигрировало" и изуродовало аккуратные формы. Звезда несколько раз пыталась исправить деформацию, но не получилось.

4. Линдси Лохан

Американская актриса Линдси Лохан много лет употребляла алкоголь и запрещенные вещества, вообще не занималась спортом, а также неоднократно увеличивала губы. Все это "состарило" ее. Надеемся, что теперь, после появления сына, звезда все же пересмотрит свой образ жизни и методы сохранения красоты.

5. Кортни Кокс

Американская актриса и бывшая модель Кортни Кокс, она же Моника Геллер из популярного сериала "Друзья", когда-то перестаралась с увеличением губ: ее лицо утратило аккуратные пропорции и естественную гармоничность. К счастью, в 2017-м звезда опомнилась – убрала все лицевые филеры. Она приняла это решение, когда поняла, что инъекции не делают ее моложе.

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