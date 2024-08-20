Потап поседел, Олег Винник уже не блондин, а Влад Яма носит парик: как изменились звезды-беглецы после 24 февраля 2022 года. Фото и видео

Несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения большинство украинских знаменитостей остались на Родине и начали делать вклад в приближение нашей победы, нашлись и те, кто сразу уехал за границу. Интересным фактом, объединяющим беглых звезд, является стремительное желание изменить внешний вид.

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За пределами страны артисты-предатели начали кардинально модифицировать привычный имидж, перекрашивая волосы или обновляя прически. Примеры неожиданных перевоплощений популярных людей собрала Елена Ковалева для YouTube-канала OBOZ.LIFE.

Потап

Недавно продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом "Потап", шокировал сеть своим внешним видом. В соцсетях рэпер опубликовал фото, на котором видно, что мужчина отрастил седую бороду и набрал вес. Подписчики артиста сразу поинтересовались, что повлекло за собой такие кардинальные изменения во внешности, однако ответа так и не получили.

Несмотря на шокирующие изменения, внимание украинцев сосредоточено не на обновленном имидже артиста, а на его сомнительной деятельности. После выезда в Испанию мужчина дал концерт на языке агрессора в клубе с пророссийской позицией. Позже он был замечен в компании представителей "братского народа" в Дубае.

Влад Яма

Украинский танцор Влад Яма с начала полномасштабного вторжения уехал в США. После продолжительного перерыва артист вышел на связь в неожиданном образе. Привычную лысину шоумен заменил на роскошную шевелюру, которая, скорее всего, является обычным париком.

По сообщению инсайдеров, приближенных к знаменитости, 42-летний мужчина уехал из Украины незаконно. Он воспользовался своей медийностью и дал взятку пограничнику, чтобы покинуть страну, где началась война.

По словам коллеги Влада Ямы, танцовщика Евгения Кота, тот планирует вернуться на Родину: "Мне рассказывали общие знакомые: он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. "Не отстреливает" совсем того, что произошло".

Олег Винник

Недавно певец Олег Винник обрадовал своих "волчиц" неожиданным возвращением в украинский шоубиз. Правда, артист не собирается приехать в страну, а только выпустит новый трек "Мои люди" в довольно символическую дату – День Независимости Украины. Облик знаменитости претерпел малейшие изменения, по сравнению с коллегами по сцене. Он не отказался от классических длинных волос по плечи, однако изменил цвет прядей. Теперь Винник не блондин, а шатен.

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