Как изменились актеры сериала 'И будут люди': Темляк ушел в ВСУ, а Дзядек учит английскому. Фото тогда и сейчас

Украинский сериал "И будут люди", который транслировали в 2020 году на канале СТБ, стал одним из самых популярных отечественных многосерийных телепродуктов. Актуальность поднятых там тем и колорит картины пришелся по душе украинцам, а талантливая игра актеров позволила зрителям пережить драматические истории вместе с героями.

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Хотя сериал вышел в свет не так давно, сыгравшие в нем актеры успели измениться и даже отложить карьеру на время. OBOZ.UA расскажет о них подробнее и покажет фото.

Остап Дзядек

Роль Оксена Ивасюты досталась в то время 29-летнему перспективному актеру, начавшему карьеру в кино еще в 2014 году. Последняя его роль была в фильме "Будинок "Слово". Нескінчений роман". В профиле артист учит подписчиков дикции и английскому языку.

Елена Борозенец

Героиню сериала Татьяну Светличную сыграла украинская актриса кино и дубляжа Елена Борозенец, которую можно увидеть в сериале "Перевізниця". Кроме телепроектов, она часто снимается в фотосессиях.

Виктор Жданов

Роль Свирида Ивасюты исполнил двукратный обладатель кинопремии "Золотая юла" Виктор Жданов, сыгравший также в "Крепосной", "Мирном-21" и других фильмах. Основное место его работы – Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

Константин Темляк

Героя Олега Мирославского воплотил ныне боец 92-й отдельной штурмовой бригады, который смело встал на защиту Украины в 2024 году. До этого актер успел сделать возлюбленной предложение и сняться в "Будинок "Слово", "БожеВільних", "Смаку свободи" и т.д.

Виталий Ажнов

Исполнитель роли Максима Твердохлеба продолжает играть в театре, где примеряет очень неожиданные и смелые роли, совершенствуя актерское мастерство.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились актеры культового сериала "Как я встретил вашу маму". Фото тогда и сейчас смотрите по ссылке.

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