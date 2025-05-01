Получает пенсию 5000 грн и редко выходит в свет: что известно о жизни легендарного Василия Зинкевича, который празднует 80-летие

Сегодня, 1 мая, украинский эстрадный певец Василий Зинкевич отмечает свой 80-й день рождения. Легендарный артист, который в свое время был участником ВИА "Смерічка" и группы "Світязь", впал в душу аудитории благодаря своему таланту и великолепному голосу.

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Вклад знаменитости в развитие отечественной культуры не остался неоценимым и со стороны государства, ведь он стал почетным гражданином Луцка, имеет звание Героя Украины, Государственную премию Шевченко и собственную звезду на "Аллеи звезд" в Киеве. Однако, несмотря на безумный успех, в последнее время певец редко появляется на публике и не радует поклонников новыми проектами. OBOZ.UA расскажет, что сейчас известно о жизни легенды украинской эстрады.

Одним из последних публичных выходов Василия Зинкевича стало выступление на юбилейном концерте его коллеги, артиста Ивана Поповича, которому в 2024 году исполнилось 75 лет. Тогда он пригласил легендарного эстрадного исполнителя поучаствовать в музыкальном шоу и тот согласился, хотя и имел не самое лучшее самочувствие.

Кстати, несмотря на большое количество званий и неоценимый вклад в развитие украинской музыки Василий Зинкевич получает пенсию в размере пяти тысяч гривен. Как отмечал Иван Попович, эта сумма катастрофически мала, поэтому его коллега обратился с жалобой в Кабинет Министров. Тогда артист объяснял, что в свое время приносил филармонии миллионы и должен получать значительно большие выплаты, в ответ на что ему коротко сказали: "К сожалению, мы вам ничем не можем помочь: у вас была ставка".

В последний раз Василий Зинкевич организовывал собственный концерт в 2021 году. Его выступление получило название "Скрипка грає" и состоялось в киевском "Дворце Украина". Это шоу далеко не все ценители творчества артиста считают удачным, ведь первые два часа на сцену выходили другие исполнители. Однако, когда знаменитость все же предстал перед публикой, зал разразился громкими овациями. Зинкевич исполнил легендарные хиты, среди которых "Літо пізніх жоржин", "Скрипка грає", "Море вечорове", "Марічка", "Така прозора музика звучить", "А любов як весна цвіте", "Музико моя", "Два кольори" и другие.

Важным этапом в творческом развитии Василия Зинкевича было участие в легендарном коллективе "Смерічка" вместе с Назарием Яремчуком и Владимиром Ивасюком. Трио смогло приобрести безумную популярность среди слушателей и стать настоящим любимцем публики. Но, несмотря на это, Василий Зинкевич, как и София Ротару, отказались сниматься в документальном фильме "Яремчук. Незрівнянний світ краси".

"О Ротару и Зинкевиче хочу сказать: к таким людям нужно иметь подход, быть очень деликатными, уметь с ними разговаривать. Одного того, что наш папа – незаурядная личность, недостаточно для согласия участия в картине. Но такт – он или есть или его нет. Не знаю, можно ли эту черту характера воспитать. А еще нужно любить не себя в искусстве, а искусство – в себе. Понимаете?" – прокомментировал решение звезд Дмитрий Яремчук.

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