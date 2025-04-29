Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

Сегодня, 29 апреля, украинскому языковеду Ирине Фарион мог бы исполниться 61 год. К сожалению, 19 июля 2024-го жизнь общественного деятеля оборвалась из-за убийства, в котором подозревают Вячеслава Зинченко.

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Доктор филологических наук запомнилась общественности своим патриотизмом и незыблемой позицией по отношению к украинскому языку. Однако мало кто знает, что профессор уделяла много внимания не только карьере, но и своей семье, и имела немало своеобразных привычек. Интересные факты о жизни языковеда раскрыла ее дочь, София Семчишин в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

Женщина отметила, что Ирина Фарион жила в маленькой квартире с простым ремонтом и без лишнего гламура. Она провела небольшую экскурсию по дому покойной матери, поэтому можно увидеть, что недвижимость переполнена большим количеством книг.

Как отметила София Шемчишин, общественная деятельница имел довольно интересный распорядок дня. Языковед работала до поздней ночи, поэтому спала до полудня. А вот после пробуждения Ирина Фарион всегда занималась спортом.

Одним из важных утренних ритуалов профессора было выпить чашку кофе с медом. В это время она читала новости или что-нибудь писала.

Интересно, что Ирина Фарион не готовила дома, ведь никогда не имела достаточно времени. Однако, по словам Софии Семчишин, как только доктор филологических наук приезжала к ней, с удовольствием варила бульон детям и внукам.

Женщина отметила, что все предположения относительно того, что языковед не уделяла достаточного внимания семье – выдумка. На самом же деле Ирина Фарион была очень заботливой мамой и бабушкой.

"Мама была очень доброй, искренней, душевной и открытой. Она не была такой, как ее рисовали. Говорили, что это "железная леди", у которой нет времени на семью. У мамы было время и на семью, и на работу", – добавила София Семчишин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, заметившуюся на месте ее убийства.

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