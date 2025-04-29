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Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

Сегодня, 29 апреля, украинскому языковеду Ирине Фарион мог бы исполниться 61 год. К сожалению, 19 июля 2024-го жизнь общественного деятеля оборвалась из-за убийства, в котором подозревают Вячеслава Зинченко.

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Доктор филологических наук запомнилась общественности своим патриотизмом и незыблемой позицией по отношению к украинскому языку. Однако мало кто знает, что профессор уделяла много внимания не только карьере, но и своей семье, и имела немало своеобразных привычек. Интересные факты о жизни языковеда раскрыла ее дочь, София Семчишин в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

Женщина отметила, что Ирина Фарион жила в маленькой квартире с простым ремонтом и без лишнего гламура. Она провела небольшую экскурсию по дому покойной матери, поэтому можно увидеть, что недвижимость переполнена большим количеством книг.

Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает
Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

Как отметила София Шемчишин, общественная деятельница имел довольно интересный распорядок дня. Языковед работала до поздней ночи, поэтому спала до полудня. А вот после пробуждения Ирина Фарион всегда занималась спортом.

Одним из важных утренних ритуалов профессора было выпить чашку кофе с медом. В это время она читала новости или что-нибудь писала.

Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

Интересно, что Ирина Фарион не готовила дома, ведь никогда не имела достаточно времени. Однако, по словам Софии Семчишин, как только доктор филологических наук приезжала к ней, с удовольствием варила бульон детям и внукам.

Женщина отметила, что все предположения относительно того, что языковед не уделяла достаточного внимания семье – выдумка. На самом же деле Ирина Фарион была очень заботливой мамой и бабушкой.

Спала до полудня и дома не готовила: интересные факты из жизни Ирины Фарион, о которых мало кто знает

"Мама была очень доброй, искренней, душевной и открытой. Она не была такой, как ее рисовали. Говорили, что это "железная леди", у которой нет времени на семью. У мамы было время и на семью, и на работу", – добавила София Семчишин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, заметившуюся на месте ее убийства.

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