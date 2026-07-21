Покоряет США и смеется над Трампом: какой выросла дочь Никитина и Горбачевой, которая называет себя "жрицей рок-н-ролла", и в чем заключается ее феномен

Украинская певица Ольга Горбачева рассказала, как сейчас живет ее старшая дочь от продюсера Юрия Никитина – Полина. По словам артистки, девушка активно строит певческую карьеру в США, уделяя особое внимание социально-политической, а иногда и религиозной тематике в своей музыке.

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Как подчеркнула Горбачева в интервью Наталье Влащенко, Полина не боится освещать практически любые важные события в творчестве, поэтому даже высмеяла вторую победу Дональда Трампа на президентских выборах. Однако, что интересно, несмотря на такие амбиции, пока Никитин никак не помогает дочери в развитии карьеры в профессиональном плане.

"Он не работает с ней официально, хотя я просила. Она создает такую социально-политическую музыку, иногда с религиозным контекстом. У нее свое видение. Даже когда Трампа переизбрали, они с коллегами сняли музыкальное видео, в котором его высмеяли. Моя мама звонила ей и спрашивала: "Полиночка, тебя же не депортируют за это?". Но он (Юрий Никитин. – Ред.) считает, что присоединится, когда она созреет как артистка и поймет: кто она, о чем и для кого", – рассказала певица.

Кроме того, как рассказала Ольга Горбачева, ее дочь основала студенческое движение под названием "Свободные от пропаганды". В рамках проекта Полина снимает документальные фильмы и даже привлекает к работе мировых звезд.

"У нее отлично складывается вот эта социально-политическая линия. Она снимает документальный фильм и может просто встретить в Нью-Йорке актрису Патти Смит, которая согласилась сняться, и Бена Стиллера, который тоже согласился помочь студентам", – отметила певица.

В то же время Горбачева подчеркнула, что в реальной жизни ее старшая дочь максимально скромна. По словам артистки, если просто встретить Полину, которая в социальных сетях называет себя "жрицей рок-н-ролла из Украины", сложно сказать, что она будет так сиять на сцене.

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