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Как растет дочь певицы ONUKA, которая родилась преждевременно, и почему она совсем не похожа на маму. Новые фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,9 т.
ONUKA показала новые фото дочери
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Украинская артистка и солистка электро-фолк-группы ONUKA – Наталья Жижченко поделилась с поклонниками новыми фотографиями своей дочери Лины по случаю важного события. 1 июля девочка, которую певица родила от композитора Евгения Филатова, отмечает свой третий день рождения.

В своем Instagram звезда опубликовала серию фотографий, на которых запечатлела различные моменты из жизни дочери. В частности, ONUKA показала кадры с небольшой праздничной вечеринки, на которых Лина позировала перед камерой в цветном колпаке и с кусочком торта в руках.

Певица показала, как дочь отпраздновала день рождения
Дочери ONUKA и Филатова исполнилось три года

"3. Спасибо, что пришла к нам во время войны. Ты – цветок!", – лаконично отметила исполнительница в подписи к публикации.

Звезда показала фото Лины по случаю важного дня

Ранее ONUKA откровенно рассказывала, что Лина появилась на свет раньше запланированного срока. Еще вечером артистка, ничего не подозревая, работала над завершением музыкального альбома, а утром уже держала на руках дочку. Как отмечала знаменитость, умение идеально рассчитывать время – это чуть ли не единственное, что девочка унаследовала от нее, ведь внешностью совсем не пошла в маму.

"Она вообще на меня не похожа, полная противоположность – смуглая, черненькая. Но тайминг она унаследовала превосходно. Мы завершали работу над альбомом, отправили файлы вечером, а утром она родилась. Раньше срока, но она подождала, пока мы загрузим все треки", – поделилась знаменитость.

Лина родилась раньше запланированного срока

ONUKA и Евгений Филатов также воспитывают общего сына Сашу, который родился в апреле 2020 года. А вот о третьем пополнении в семье артистка даже не задумывается. Она никогда не скрывала: раньше вообще считала, что не будет иметь детей, но судьба сложилась иначе.

"Материнство – это действительно сложно для меня. Это сложнее, чем карьера, и примерно равноценно по тому, сколько ты должна отдавать. Я никогда в жизни не хотела детей, но на все есть свой ответ. Наверное, так и должно было случиться. Двое, и никогда больше. Я думаю, что это идеальная гармония. Думаю , этого хватит", – говорила звезда.

ONUKA родила двоих детей от Евгения Филатова
Супруги воспитывают двоих детей

Ранее OBOZ.UA сообщил, что ONUKA загадочно ответила на вопрос о неверности в 10-летнем браке с Евгением Филатовым.

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