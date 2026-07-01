Как растет дочь певицы ONUKA, которая родилась преждевременно, и почему она совсем не похожа на маму. Новые фото

Украинская артистка и солистка электро-фолк-группы ONUKA – Наталья Жижченко поделилась с поклонниками новыми фотографиями своей дочери Лины по случаю важного события. 1 июля девочка, которую певица родила от композитора Евгения Филатова, отмечает свой третий день рождения.

Видео дня

В своем Instagram звезда опубликовала серию фотографий, на которых запечатлела различные моменты из жизни дочери. В частности, ONUKA показала кадры с небольшой праздничной вечеринки, на которых Лина позировала перед камерой в цветном колпаке и с кусочком торта в руках.

"3. Спасибо, что пришла к нам во время войны. Ты – цветок!", – лаконично отметила исполнительница в подписи к публикации.

Ранее ONUKA откровенно рассказывала, что Лина появилась на свет раньше запланированного срока. Еще вечером артистка, ничего не подозревая, работала над завершением музыкального альбома, а утром уже держала на руках дочку. Как отмечала знаменитость, умение идеально рассчитывать время – это чуть ли не единственное, что девочка унаследовала от нее, ведь внешностью совсем не пошла в маму.

"Она вообще на меня не похожа, полная противоположность – смуглая, черненькая. Но тайминг она унаследовала превосходно. Мы завершали работу над альбомом, отправили файлы вечером, а утром она родилась. Раньше срока, но она подождала, пока мы загрузим все треки", – поделилась знаменитость.

ONUKA и Евгений Филатов также воспитывают общего сына Сашу, который родился в апреле 2020 года. А вот о третьем пополнении в семье артистка даже не задумывается. Она никогда не скрывала: раньше вообще считала, что не будет иметь детей, но судьба сложилась иначе.

"Материнство – это действительно сложно для меня. Это сложнее, чем карьера, и примерно равноценно по тому, сколько ты должна отдавать. Я никогда в жизни не хотела детей, но на все есть свой ответ. Наверное, так и должно было случиться. Двое, и никогда больше. Я думаю, что это идеальная гармония. Думаю , этого хватит", – говорила звезда.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что ONUKA загадочно ответила на вопрос о неверности в 10-летнем браке с Евгением Филатовым.

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