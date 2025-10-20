Пока все искали лимоны в Monobank: Бедняков и Дорофеева осуществили сон украинки и 'взорвали' сеть

Пользователь социальной сети Threads Маргарита, которая производит и продает украшения ручной работы, написала пост о своем сне. Ей приснилось, что одну из ее брошей у нее купил украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков на подарок для певицы Надежды Дорофеевой.

В своем посте она не отметила звезд шоу-бизнеса, однако это сделали другие пользователи в комментариях. И сон осуществился – брошь уже едет к своей новой владелице.

"Всем снятся лимоны Monobank, а мне знаете что?", – пишет Маргарита и рассказывает о своем странном сне, второй частью которого является еще отзыв и видео с украшением у Дорофеевой на программе "Кто сверху".

"А потом еще и отзыв прислал с видео, как она едет в Запорожье на съемку шоу "Кто сверху" и у нее на одежде висит моя брошь "Пчелка". Как думаете, сбудется? Приснилось же с четверга на пятницу", – рассказывает она.

В комментариях ей сразу написали, что надо отметить звезд, чтобы сон осуществился. А следующим комментарием уже Андрей Бедняков спрашивает цену, а Надя Дорофеева называет номер отделения "Новой Почты".

"Украинский Threads – это что-то такое милое! Столько поддержки и юмора и тепла", "Как же круто, когда пишешь в Threads, и твои сны осуществляются. ♥️ Коммуникация наших звезд шоу-бизнеса поражает", – пишут пользователи и просят рассказать, все же купили ли у нее брошь. На что автор ответила, что да, украшение уже едет к владелице.

