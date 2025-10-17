УкраїнськаУКР
Лимонная "истерия" от Monobank: OBOZ.UA рассказывает, где искать и что будет после того, как главный лимон был найден

Глеб Иванов
Рынки и компании
5 минут
6,9 т.
Почему украинцы ищут лимоны от 'Монобанка'

В Украине вторые сутки не стихает "истерия" по поводу лимонов от Monobank – розыгрыша призов в честь 10 млн клиентов банка. Поиском лимонов занимаются сотни тысяч украинцев, которые в первый же день "положили" приложение банка, часть функционала которого к тому же вообще перестала работать из-за массового одновременного использования.

OBOZ.UA разбирался, почему украинцам нужны лимоны, где их искать, сколько это еще будет продолжаться и что будет после того, как самый ценный лимон был найден.

Что такое лимоны от Monobank

Утром 16 октября соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что Monobank "обзавелся" 10-миллионным клиентом. В честь этого банк запустил масштабный квест по поиску лимонов – стикеров с изображением этого фрукта, которые дают возможность принять участие в розыгрыше призов.

Почему именно лимоны – не уточняется. Однако можно предположить, что выбор связан с популярным сленговым обозначением миллиона – "лимон". А поскольку квест приурочен к достижению 10 миллионов клиентов, символика становится вполне очевидной.

В Украине вторые сутки не стихает "истерия" по поводу лимонов от Monobank

"Ищите их по всему монобанку. Кто соберет 10 – участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин в память. Для детских карт дополнительно разыграем 1000 банок шоколадных монет. Кто соберет аж 50 – борется за 1 000 000 грн", – рассказал правила акции Гороховский.

Однако главной целью, по его словам, является "главный" – 51-й лимон. Он принесет нашедшему авто BMW 3 Series.

А тот, кто найдет 51-й лимон по детской карте, получит поездку в Диснейленд.

Где искать лимоны от Monobank

Акция вызвала большой ажиотаж среди клиентов банка. Причем настолько сильный, что в первый же день пользователи "положили" приложение Monobank, а часть функционала вообще перестала работать из-за массового одновременного использования.

Параллельно в сети начали активно обсуждать, где можно найти лимоны. В частности, начали создавать целые списки мест в приложении, где спрятаны заветные стикеры.

Украинцы активно ищут лимоны от Монобанка

Согласно одному из них, 11 лимонов спрятаны в "Платежах". А кроме того:

  • 7 – в "Картах".
  • 3 – в "Кэшбеке".
  • 5 – в "Аналитике".
  • 3 – в "Маркете".
  • 4 – в "Полезном".
  • 5 – в "Профиле".
  • 2 – в "Скинах".
  • 2 – в "Накоплениях".
  • 2 – в "Групповых".
  • 4 – в "Специальных".
  • 6 – в других местах.
Ищет же лимоны, по словам Гороховского, преимущественно молодежь.

"Медианный возраст собравших 10+ лимонов = 26 лет. Медианный возраст собравших 50 лимонов = 26 лет. В период с 00:00 до 6:00 сегодня ночью лимоны искали около 149 000 клиентов", – сообщил он.

Ищет лимоны от Монобанка преимущественно молодежь

Подсказки Гороховского

Сам же Гороховский на второй день квеста начал еще больше подогревать интерес к акции – раздачей подсказок по нахождению 51-го лимона. По его словам:

  • Для того чтобы найти специальный лимон, не обязательно собрать все 50.
  • В чатах с поддержкой лимонов нет.
  • Специальный лимон спрятан после оплаты какого-то товара на monoмаркете.

"Цена этого товара в диапазоне от 1000 до 3000 грн", – рассказал Гороховский.

Впрочем, отметил он, эта информация не полная. А потому только по этим подсказкам 51-й лимон, заверил соучредитель банка, не найти.

Гороховский подсказывает, где найти лимоны

51-й лимон найден

Тем не менее менее чем через 2 часа после этого сообщения Гороховский рассказал, что один из клиентов банка нашел 51-й лимон. И, соответственно, выиграл авто.

Объявление о первом победителе

Тем не менее сразу же он объявил он том, что будет разыгран еще один автомобиль. А еще чуть позже стало известно, что дополнительных машин будет несколько.

"Внимание всем топовым компаниям. Если хотите добавить еще автомобиль от себя для розыгрыша, пишите мне в личные. Вам понравится и вашим клиентам тоже. Предложения принимаю до 15:00 и до 16:00 объявим обновленный призовой фонд", – сообщил Гороховский.

Кроме того, по его словам, дополнительное авто предоставит сам Monobank. Также авто решили предоставить несколько тг-каналов и компаний.

51-й лимон от Монобанка найден

Сколько это еще продлится

В целом на проведение акции отвели 4 дня. Как рассказал Гороховский:

  • Результаты розыгрыша "айфонов" будут подведены 20 октября.
  • 1 млн грн будет разыгран 21 октября.
Смешные картинки о лимонах от Монобанка

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же разработчики Monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.

