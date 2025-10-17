Лимонная "истерия" от Monobank: OBOZ.UA рассказывает, где искать и что будет после того, как главный лимон был найден
В Украине вторые сутки не стихает "истерия" по поводу лимонов от Monobank – розыгрыша призов в честь 10 млн клиентов банка. Поиском лимонов занимаются сотни тысяч украинцев, которые в первый же день "положили" приложение банка, часть функционала которого к тому же вообще перестала работать из-за массового одновременного использования.
OBOZ.UA разбирался, почему украинцам нужны лимоны, где их искать, сколько это еще будет продолжаться и что будет после того, как самый ценный лимон был найден.
Что такое лимоны от Monobank
Утром 16 октября соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что Monobank "обзавелся" 10-миллионным клиентом. В честь этого банк запустил масштабный квест по поиску лимонов – стикеров с изображением этого фрукта, которые дают возможность принять участие в розыгрыше призов.
Почему именно лимоны – не уточняется. Однако можно предположить, что выбор связан с популярным сленговым обозначением миллиона – "лимон". А поскольку квест приурочен к достижению 10 миллионов клиентов, символика становится вполне очевидной.
"Ищите их по всему монобанку. Кто соберет 10 – участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин в память. Для детских карт дополнительно разыграем 1000 банок шоколадных монет. Кто соберет аж 50 – борется за 1 000 000 грн", – рассказал правила акции Гороховский.
Однако главной целью, по его словам, является "главный" – 51-й лимон. Он принесет нашедшему авто BMW 3 Series.
А тот, кто найдет 51-й лимон по детской карте, получит поездку в Диснейленд.
Где искать лимоны от Monobank
Акция вызвала большой ажиотаж среди клиентов банка. Причем настолько сильный, что в первый же день пользователи "положили" приложение Monobank, а часть функционала вообще перестала работать из-за массового одновременного использования.
Параллельно в сети начали активно обсуждать, где можно найти лимоны. В частности, начали создавать целые списки мест в приложении, где спрятаны заветные стикеры.
Согласно одному из них, 11 лимонов спрятаны в "Платежах". А кроме того:
- 7 – в "Картах".
- 3 – в "Кэшбеке".
- 5 – в "Аналитике".
- 3 – в "Маркете".
- 4 – в "Полезном".
- 5 – в "Профиле".
- 2 – в "Скинах".
- 2 – в "Накоплениях".
- 2 – в "Групповых".
- 4 – в "Специальных".
- 6 – в других местах.
Ищет же лимоны, по словам Гороховского, преимущественно молодежь.
"Медианный возраст собравших 10+ лимонов = 26 лет. Медианный возраст собравших 50 лимонов = 26 лет. В период с 00:00 до 6:00 сегодня ночью лимоны искали около 149 000 клиентов", – сообщил он.
Подсказки Гороховского
Сам же Гороховский на второй день квеста начал еще больше подогревать интерес к акции – раздачей подсказок по нахождению 51-го лимона. По его словам:
- Для того чтобы найти специальный лимон, не обязательно собрать все 50.
- В чатах с поддержкой лимонов нет.
- Специальный лимон спрятан после оплаты какого-то товара на monoмаркете.
"Цена этого товара в диапазоне от 1000 до 3000 грн", – рассказал Гороховский.
Впрочем, отметил он, эта информация не полная. А потому только по этим подсказкам 51-й лимон, заверил соучредитель банка, не найти.
51-й лимон найден
Тем не менее менее чем через 2 часа после этого сообщения Гороховский рассказал, что один из клиентов банка нашел 51-й лимон. И, соответственно, выиграл авто.
Тем не менее сразу же он объявил он том, что будет разыгран еще один автомобиль. А еще чуть позже стало известно, что дополнительных машин будет несколько.
"Внимание всем топовым компаниям. Если хотите добавить еще автомобиль от себя для розыгрыша, пишите мне в личные. Вам понравится и вашим клиентам тоже. Предложения принимаю до 15:00 и до 16:00 объявим обновленный призовой фонд", – сообщил Гороховский.
Кроме того, по его словам, дополнительное авто предоставит сам Monobank. Также авто решили предоставить несколько тг-каналов и компаний.
Сколько это еще продлится
В целом на проведение акции отвели 4 дня. Как рассказал Гороховский:
- Результаты розыгрыша "айфонов" будут подведены 20 октября.
- 1 млн грн будет разыгран 21 октября.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же разработчики Monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.
