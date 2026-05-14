Пока украинцы ругают за ноту, иностранцы называют 'темной лошадкой': сеть обсуждает выступление LELÉKA для жюри Евровидения 2026. Видео

Конкурсный номер представительницы Украины на 70-м Евровидении LELÉKA (Виктории Лелеки) активно обсуждают в сети после проведения превью-шоу для прессы, части зрителей и жюри накануне второго полуфинала. Выступление артистки вызвало довольно неоднозначную реакцию аудитории, ведь украинцы упрекают ее за неудачный вокальный элемент, тогда как иностранцы откровенно хвалят и даже называют нынешней победительницей.

Главной "изюминкой" перформанса LELÉKA является драматическая длинная нота, которую она должна удерживать в течение около 28 секунд, однако иногда ей не удается этого сделать. К сожалению, так произошло и на генеральной репетиции, из-за чего еврофаны из Украины раскритиковали артистку.

"Опять спаршивила ноту. Как жаль, что та нота у нее через раз получается".

"Полный фрагмент из шоу-жури Украины с кульминацией выступления. Ну что могу сказать.... Надеюсь только на то, что звук в TV трансляцию выведут лучше, чем это звучит в зале. Хотя есть люди, которые не согласны со мной, и считают, что LELÉKA спела ноту безупречно. Так или иначе, я всегда говорил, что Евровидение это не конкурс вокалистов. Вокал на Евровидении играет далеко не первую роль".

"Эх. Взяла дыхание, но хуже даже другое – очень тихо, поэтому нет эффекта силы. Ну и после ноты уже сорвалась".

"Шоу для жюри... У меня без комментариев. Извините".

А вот у иностранцев выступление представительницы Украины на превью-шоу вызвало кардинально иное впечатление. Они даже не обратили внимание на немного неудачную ноту, зато называют LELÉKA "темной лошадкой" и пророчат место как минимум в пятерке лидеров песенного конкурса.

"Это так красиво и магически. В даче, Украина, из Косово".

"Темная лошадка". Она может попасть в топ-5".

"Надеюсь, что в этом году победит эта песня. Удачи из Турции, мы любим Украину".

"Это победительница".

"Люди в комментариях, которые привыкли к плохой музыке, не могут понять такую замечательную песню, как эта. Пересмотрите свой вкус".

Напомним, что после выступлений всех 15 участников второго полуфинала Евровидения 2026 на превью-шоу, зрители и жюри отдали голоса за своих фаворитов. В обоих рейтингах LELÉKA заняла 12 место.

Второй полуфинал 70-го Евровидения состоится уже в четверг, 14 мая. LELÉKA выйдет на международную арену под порядковым номером 12 и исполнит конкурсную композицию Ridnym. К перформансу артистки присоединится бандурист Ярослав Джусь, который придаст номеру особого символизма.

