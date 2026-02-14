'Пока мы распаковывали посылки, кто-то выносил наши вещи': в Испании ограбили виллу самого популярного украинского блогера на 2 миллиона гривен

Блогер №1 в Украине по версии журнала Forbes Наталья Вуглицкая, более известная в сети как Кэнди Суперстар, стала жертвой преступника. Неизвестный ограбил ее виллу в Испании и вынес много ценных вещей общей стоимостью в 2 миллиона гривен.

Об инциденте инфлюенсерка сообщила в своих Instagram-stories. Как подчеркнула Кэнди Суперстар, преступник настолько профессионально выполнил свою "работу", что они с избранником узнали об ограблении только на следующий день.

"Пока мы вечером сидели на первом этаже и распаковывали посылки, на втором кто-то выносил наши вещи. Сигнализация не сработала, потому что мы же дома были", – отметила блогер-миллионница.

Уже утром Кэнди Суперстар с партнером увидели, что защитная колючая проволока на их заборе была срезана. Они сразу поднялись на второй этаж и поняли, что из гардероба исчезло немало брендовых вещей и украшений. Как поделилась блогер, преступник украл сумки от люксовых брендов Dior, Louis Vuitton, Jacquemus и Miu Miu, часы Rolex, наушники AirPods, драгоценное ожерелье и солнцезащитные очки. Однако сейф ему открыть не удалось, поэтому большинство украшений остались у инфлюенсерки.

Позже удалось выяснить, как преступник совершил ограбление. По словам Кэнди Суперстар, он перелез через забор, прячась в кустах прошел через двор, а затем проник в дом через окно, которое было открыто в режиме проветривания. При этом преступник почти не засветился ни на одной из камер наблюдения.

"Конечно, мы позвонили в полицию. Правда приехала она аж под вечер. Полицейские все осмотрели, зафиксировали и сказали на следующий день приехать в участок. А еще услышала краем уха, как они между собой говорили, что нашу виллу уже не впервые грабят", – рассказала инфлюенсер.

Что известно о блогере

Развивать свои аккаунты в социальных сетях Кэнди Суперстар начала около четырех лет назад. Сначала деятельность инфлюенсера не увенчалась успехом, однако со временем она смогла найти собственный стиль и достичь популярности на различных платформах. Сейчас количество подписчиков в ее TikTok насчитывает 5,7 миллиона, YouTube – 16,1 млн, а в Instagram – 1,9 млн.

В 2024 году контент Кэнди Суперстар признали прецедентом в цифровой индустрии Украины, ведь количество просмотров под ее видео достигло рекордной цифры – 352 миллиона. В прошлом году Forbes назвал ее украинским инфлюенсером №1.

